رئيس الوزراء: يجب التصدي للمخاطر التي تعيق استقرار ليبيا

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار.جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى مدبولي، في مؤتمر "دول الجوار الليبي" المنعقد في الجزائر.وأشار رئيس الوزراء، إلى الأهمية التي توليها دول الجوار لتأمين حدودها مع ليبيا، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل التصدي لكافة المخاطر التي تعيق استقرار ليبيا.وأعربت دول الجوار الليبي خلال مشاركتهم في المؤتمر، عن تطلعهم إلى تسوية سلمية، بعيدا عن أي حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية، داعين إلى العودة للمسار السياسي، في إطار الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي.وشارك وزراء خارجية كل من مصر وتونس وتشاد والنيجر والسودان ومالي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الفيديرالية، لتقديم عرض حول نتائج مؤتمر برلين.وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود، عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وما قدمه من رؤية وتوضيحات حول تطورات الملف الليبي وأهمية دول الجوار فيه.