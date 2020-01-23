دينا فؤاد: قرأت كثيرًا لتجسيد زوجة هشام عشماوي في «الاختيار».. ولم أقصد إهانة النقاب

■ بداية.. كيف كانت كواليس مسلسل «الأخ الكبير» الذى يعرض لكِ حاليًا؟

■ هل توقعتِ نجاح المسلسل؟ وإلى أين وصل تصوير المشاهد المتبقية منه؟

■ بمناسبة عرض العمل حاليًا.. ما رأيك فى المواسم الدرامية خارج شهر رمضان؟

■ ماذا عن مشاركتك فى مسلسل «الاختيار» عن قصة حياة الشهيد أحمد منسى؟

■ ما طبيعة دورك فى المسلسل؟

■ هل انتابك أى خوف من تجسيد شخصية «نسرين عشماوى»؟

■ بصفة عامة، كيف ترين اتجاه الأعمال الفنية لتوثيق أحداث واقعية؟

■ إلى أين وصلتِ فى تصوير المسلسل؟

■ ننتقل إلى السينما.. كيف كانت تجربتك مع الفنان أحمد فتحى فى أولى بطولاته المطلقة «ساعة رضا» فى العام الماضى؟

■ لماذا لم تتجهى للبطولة المطلقة حتى الآن رغم نجاحاتك المتكررة؟

■ ما المعايير التى تختارين على أساسها أدوارك؟

■ هل يمكن أن توافقى على دخول ابنتك مجال الفن؟

■ هل واجهتِ صعوبة فى دخولك مجال الفن؟

■ ما أكثر أعمالك الفنية المقربة لقلبك؟

حققت الفنانة دينا فؤاد العديد من النجاحات الكبيرة، خلال الفترة الأخيرة، من خلال مشاركتها فى عدة أعمال فنية مميزة فى الدراما أو السينما، من بينها مسلسل «قيد عائلى»، الذى ظهرت خلاله بـ«شخصية مركبة» نجحت فى كسب تعاطف الجمهور معها، وعرض فى سبتمبر الماضى، وصولًا إلى مسلسل «الأخ الكبير» الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور بدء عرضه، أوائل يناير الجارى. وتستعد «دينا» لخوض تجربة فريدة فى مشوارها الفنى، من خلال مسلسل «الاختيار»، عن قصة حياة الشهيد أحمد منسى، وتجسد فيه شخصية زوجة الإرهابى الدولى هشام عشماوى.. «الدستور» استضافت الفنانة فى ندوة بمقر الصحيفة، تحدثت فيها عن كواليس أعمالها الفنية الأخيرة، خاصة مسلسل «الاختيار»، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتذكرت انطلاقتها الفنية بمساعدة النجم الراحل نور الشريف، وموقفها من دخول ابنتها «زينة» مجال التمثيل، وغيرها من الأمور.- استمتعت كثيرًا بكواليس المسلسل المليئة بالمرح وروح التعاون، فلم نشعر بأى ملل أو تعب رغم طول ساعات التصوير، وسعيدة بالأصداء الإيجابية التى حققها منذ عرض حلقاته الأولى، وأتمنى أن يواصل هذا النجاح حتى النهاية، خاصة أنه يزخر بنخبة كبيرة من نجوم الفن، الذين يحظون بقاعدة جماهيرية كبيرة، مثل محمد رجب، وأيتن عامر، وهبة مجدى، ومحمود حجازى، وأشرف زكى.واستمتعت جدًا بالتعاون مع الفنان محمد رجب، فهو متميز ومجتهد على المستوى المهنى، وحقق نجاحات كثيرة منذ فيلم «ملاكى إسكندرية»، ولديه عدد كبير من المحبين والمتابعين من مختلف البلدان العربية، وأنا أعشق تمثيله وأداءه، وإخلاصه لعمله وفنه، وأرى أنه يستحق النجاح الذى تلقاه منذ عرض أولى حلقات العمل، كما أنه على المستوى الشخصى إنسان متواضع، وأكن له كل الاحترام والتقدير.- ما زلنا نصور المشاهد المتبقية من العمل بالتزامن مع عرضه، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل يوم ٢٠ فبراير المقبل، وبالنسبة لى انتهيت من قرابة ٩٩٪ من مشاهدى، ويتبقى لى ٣ أيام تصوير فقط، وبالنسبة لتوقع النجاح تفاءلت بذلك، خاصة أننا بذلنا مجهودًا كبيرًا أثناء التحضير والتصوير.- الأعمال الدرامية المطولة التى تعرض خارج رمضان خلقت موسمًا جديدًا افتقده الجمهور، خلال الفترة الماضية، خاصة أنه اعتاد فى الماضى على عرض المسلسلات بشكل مستمر طوال العام، وعدم قصر الأمر على موسم بعينه، وأتاح الموسم الجديد فرصة للمشاهد لأن يتابع مسلسله المفضل دون تشتت بين عدد كبير من المسلسلات، كما يحدث فى رمضان، كما أنه يمنح المسلسلات فرصة لأخذ حقها فى العرض، وتحقيق نسبة مشاهدة عالية دون التعرض لأى ظلم.- سعيدة جدًا بمشاركتى فى المسلسل، وتعاونى فيه مع فريق عمل متمكن، على رأسهم المخرج بيتر ميمى، الذى رشحنى للدور، وشركة «سينرجى» التى لم تقصر فى أى شىء، وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لخروج عمل محترم فى أفضل صورة. والدور والسيناريو عامة من أكثر الأشياء التى حمستنى للموافقة على المشاركة فى المسلسل، خاصة أنه جديد ومختلف تمامًا عمَّا قدمته من قبل، والمؤلف باهر دويدار أبدع فى كتابته، واهتم بأدق التفاصيل الموثقة والحقيقية، فى ظل أن العمل يجسد سيرة ذاتية لواحد من الشهداء الشرفاء.- أجسد شخصية «نسرين» زوجة الإرهابى الدولى هشام عشماوى، ولا أستطيع أن أكشف عن تفاصيل أكثر من ذلك، احترامًا لرغبة الشركة المنتجة وصناع العمل، لكنى أريد الرد على الهجوم الذى تعرضت له فور نشرى صورًا للشخصية وهى ترتدى النقاب، وأقول إن الشخصية كانت ترتديه فى الحقيقة، وأن أحداث المسلسل موثقة ولم نضف عليها أى تفاصيل خيالية، ولا نقصد إهانة أى شخص أو معتقد، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.- بصراحة تخوفت من حجم الدور والعمل منذ ترشيحى، ما جعلنى آخذ وقتًا طويلًا فى التحضير للشخصية، من خلال إجراء عملية قراءة وبحث موسعة لمعرفة تفاصيل حياتها الحقيقية، بمساعدة المخرج بيتر ميمى، والمؤلف باهر دويدار، عرفت من خلالها أنها السبب الأساسى والرئيسى لتحويل زوجها هشام عشماوى من ضابط سابق إلى إرهابى.- أؤيد هذا الاتجاه بشدة، فأنا من إحدى المعجبات بفيلم «الممر» بشدة، لأنه يوثق ما يجهله كثيرون عن تاريخ بلدهم وبطولات جيشهم العظيم، ويساعد جيلًا كاملًا على معرفة أحداث لم يطلع على تفاصيلها، وكذلك يفعل مسلسل «الاختيار»، الذى يكشف عن الكثير من الكواليس المجهولة، التى لا يعرف عنها كثيرون سوى تغطيات إعلامية محدودة.- الاتفاق مع الشركة المنتجة هو العمل على الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل كافة قبل حلول شهر رمضان، خاصة أنه سيخضع للعديد من «المراجعات» قبل عرضه، حفاظًا على مصداقية الأحداث الواقعية الواردة فيه، وأنا أنهيت يومى تصوير تضمنا مشاهد داخل منزل «عشماوى»، الذى يجسده الفنان أحمد العوضى، تجمعنى به وبكل من شقيقته وزوجها الذى يجسده الفنان أحمد وفيق، ولا أعلم إن كانت هناك مشاهد ستجمعنى بالفنان أمير كرارة أم لا، فأنا لم أتلق سوى ٩ حلقات فقط من السيناريو حتى الآن، ولا أعلم تفاصيل بقية الأحداث.- استمتعت كثيرًا بتعاونى مع أحمد فتحى فى الفيلم، الذى أرى أنه ظُلم بسبب توقيت عرضه، لكنى أحب هذه العمل كثيرًا، وتلقيت ردود أفعال إيجابية عديدة من الجمهور والفنانين على حد سواء، وأحمد فتحى «موهوب» ويستحق الدعم، وأتمنى تكرار التجربة.- هذا الأمر لا يشغلنى نهائيًا، وأفضل البطولة الجماعية التى تحقق نجاحًا أكبر من البطولة الفردية، وأرى أن المشاركة فى عمل جماعى تترك أثرًا عند الجمهور أفضل من خوض بطولة مطلقة تمر مرور الكرام، لذا أتمنى مثلًا تكرار تجربتى فى مسلسل «العار»، خاصة أن الجمهور ينجذب أكثر لنوعية الأعمال التى تضم أكثر من فنان.- أن يكون الدور محوريًا ومؤثرًا، مع رفض فكرة المشاركة لمجرد الوجود على الساحة، لذا أسعدنى كثيرًا سؤال الجمهور لى، عندما قابلونى فى إحدى الصيدليات، عمَّا سيحدث مع شخصية «عبير» فى مسلسل «الأخ الكبير»، ما يدل على أنها أثرت فيهم بشكل كبير.- ابنتى «زينة» لا تفكر فى دخول مجال الفن، وبصراحة أشفق عليها جدًا من خوض هذه التجربة، لأن المجال مجهد جدًا ولا تتحمل ضريبته، وإذا رغبت فى خوض التجربة لن أدعمها إطلاقًا، بسبب صعوبة المجال، وأرى أن ابتعادها عنه من مصلحتها، ولا أريد أن تواجه ما واجهته من صعوبات فى حياتى، خاصة أنها لم تأخذ الخبرة الكافية من الحياة بعد.وللعلم أحب أن أشاركها فى اختيار أدوارى، وآخذ رأيها بعين الاعتبار، ففى مسلسل «قيد عائلى» قرأت معى السيناريو واختارت لى شخصية «جميلة»، التى جسدتها بالفعل ولاقت نجاحًا كبيرًا، وكذلك فى «الأخ الكبير» لفتت انتباهها شخصية «عبير» لطيبة قلبها، فارتحت كثيرًا وتفاءلت؛ لأنها الشخصية التى رشحت لتجسيدها بالفعل.- بالعكس تمامًا، فالفنان الراحل نور الشريف أعطانى الفرصة «على طبق من ذهب»، بعد أن رشحنى لتجسيد دور ابنته فى مسلسل «الدالى»، الذى نجحت فيه جدًا، لدرجة أن الجمهور كان يعرفنى باسم «هبة الدالى» وليس «دينا فؤاد». لذلك، الراحل نور الشريف هو أكثر فنان استفدت من خبراته الفنية فى بداية مشوارى، وهو مدرسة فنية وأضاف لى الكثير، وهو يتبنى الوجوه الجديدة ويصنع منها نجومًا، وأذكر أنه تولى تدريبى بنفسه قبل بدء تصوير «الدالى».- فيلم «حلم العمر» الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، ويعتبر أولى بطولاتى فى السينما بعد نجاح دورى فى مسلسل «الدالى»، وما أسعدنى أن هناك بعض الجمهور شبّه العمل بفيلم «النمر الأسود» للنجم أحمد زكى، وكذلك أعتز بفيلم «فاصل ونواصل» مع كريم عبدالعزيز.