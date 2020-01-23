عمرو خالد يكتب: شفيعة المصريين.. لماذا نحب السيدة نفيسة؟

للسيدة نفيسة مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وتلقب بـ«نفيسة العلم» لما عرف عنها من اهتمامها فى الصغر بالذهاب إلى المسجد النبوى، حيث كانت تتلقى الحديث والفقه من علمائه.ولدت فى مكة المكرمة عام «١٤٥هـ»، وهى بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن على بن أبى طالب، وأمها هى زينب بنت الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب، وقد انتقلت مع أبيها إلى المدينة المنورة فى سن الخامسة.وكانت تذهب فى تلك السن المبكرة إلى المسجد النبوى، للاستماع إلى العلماء، وتلقى العلم عنهم فى شتى فروعه، حتى أطلق عليها لقب «نفيسة العلوم» من شدة تعلقها بالعلم.كانت السيدة نفيسة تمضى أكثر وقتها فى المسجد النبوى تتعبد، وتقول زينب ابنة أخيها يحيى المتوج: «خدمت عمتى السيدة نفيسة أربعين عامًا، فما رأيتها نامت بلَيل، ولا أفطرت إلا العيدين وأيام التشريق، فقلت لها: «أمَا ترفُقِين بنفسِك؟»، فقالت: «كيف أرفُق بنفسى وأمامى عَقَبات لا يقطَعُهُنّ إلا الفائزون؟»، وكانت تقول: «كانت عمتى تحفَظ القرآن وتفسِّره، وكانت تقرأ القرآنَ وتَبكى».أما عن معاشها، فتقول: «كانت عمتى نفيسة تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة واحدة، وكانت لها سلة معلقة أمام مصلاها، فكانت كلما اشتهت شيئًا وجدته فى السلة، وكنت أجد عندها ما لا يخطر بخاطرى، ولا أعلم من أين يأتى، فعجبت من ذلك، فقالت: (يا زينب، من استقام مع الله تعالى كان الكون بيده وفى استطاعته)».ومن بين الذين التقت بهم فى المدينة الإمام مالك، صاحب كتاب «الموطأ»، وأحد أئمة المذاهب الأربعة، والذى تتلمذت على يديه، كما كانت تجتمع فى بيتِ أبيها، «شيخ الشيوخ»، بالعلماء والفقهاء، والشعراء وكبار الأدباء، كانت تستمِع إليهم وتروى عنهم، وهو ما كان له أثر كبير فى نشأتها، وتعدد ثقافتها، فلم تقف عند علم واحد تنهل منه، بل كانت تواقة للاستفادة من الجميع، فاستحقت عن حق أن تكون «نفيسة العلوم».كان والدها واليًا على المدينة المنـورة فى عهد الخليفة العباسى قبل أبى جعفر المنصور، وكان إمامًا عالمًا جليلًا ومن كبار آل البيت، ويعد من التابعين.لم تنتقص ولايته من تواضعه الذى اشتهر به، فعندما أنشده أحد الشعراء: «الله فرد وابن زيد فرد»، غضب وقال: «هلّا قلت: الله فرد وابن زيد عبد»، ونزل من على سريره وألصق خده بالأرض تواضعًا وتذللًا لله، أسوة بجده صلى الله عليه وسلم. وكان يعرف عنه التقوى والصلاح، مات فى طريق الحج قريبًا من مكة، فدفن فيها.عندما كبرت وأصبحت فتاة تسارع إليها الخطّاب من سلالة آل بيت النبوة، والكثير من أشراف قريش وغيرهم لما اشتهر عنها من حسن خلق وعلم وعبادة، لكنّ أباها كان يردهم جميعًا حتى جاء إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق، الذى كان مشهودًا له بالصلاح، يخطبها من أبيها، فصمت ولم يرد على طلبه.فدخل إلى الحجرة النبوية الشريفة، وخاطب جده النبى الكريم صلى الله عليه وسلم بما يمنى به نفسه، حيث كان يتمنى أن يكون زوجًا لها، فرأى والدها فى المنام تلك الليلة رسول الله وهو يقول له: «يا حسن زوّج نفيسة من إسحاق المؤتمن»، فزوجه إياها فى شهر رجب سنة ١٦١هـ. وأنجبت له ولدًا وبنتًا هما القاسم وأم كلثوم.قدمت السيدة نفيسة إلى مصر فى عام ١٩٣هـ، وقضت ١٥ عامًا، حتى لقيت وجه ربها الكريم، ودفنت فى أرضها.وفى الطريق إلى مصر دعت الله، قائلة: «إلهى يسر لى زيارة قبر خليلك إبراهيم»، فاستجاب الله لها، وزارت هى وزوجها «إسحاق المؤتمن» قبر الخليل.وقد حظيت لدى وصولها إلى مصر باستقبال حافل من المصريين، الذين خرجوا لاستقبالها فى العريش، وانبهروا بروح وحلاوة الإيمان التى تشع من وجهها، والحالة الروحية التى تميزت بها وجعلت لها مكانة فى قلب كل من عرفها.ونزلت لدى وصولها فى دار سيدة تدعى «أم هانئ»، وأقبل عليها الناس من كل حدب وصوب يلتمسون منها العلم، حتى كادوا يشغلونها عما اعتادت عليه من عبادة، فخرجت عليهم، قائلة: «كنت قد اعتزمت المقام عندكم، غير أنى امرأة ضعيفة، وقد تكاثر حولى الناس فشغلونى عن أورادى، وجمع زاد معادى، وقد زاد حنينى إلى روضة جدى المصطفى»، ففزعوا لقولها، ورفضوا رحيلها.وتدخل والى مصر السرى بن الحكم، وقال لها: «يا ابنة رسول الله، إنى كفيل بإزالة ما تشكين منه، أما عن ضيق المكان فإن لى دارًا واسعة بدرب السباع، وأُشهِد الله أنى وهبتها لكِ، وأسألكِ أن تقبليها منى، ولا تُخجلينى بالرد»، فقبلتها، وفرح بذلك، وحدد يومين فى الأسبوع يزورها الناس فيهما طلبًا للعلم والنصيحة، لتتفرغ هى للعبادة بقية الأسبوع. فرضيت وبقيت.ومما يذكر أنه حين شكا أهل مصر من حكم أحمد بن طولون، كتبت إليه ورقة، وعند مرور موكبه، رآها فنزل عن فرسه، وأعطته الرسالة التى كتبت فيها: «ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخوّلتم ففسقتم، ورُدَّت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نفاذة غير مخطئة، لا سيّما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون». وكان لتلك الرسالة أثرها فى نفسه، حيث عدل عن سياسته.وعندما أراد أحد الأمراء أن يكرمها بمال وعطاء، قالت له: «الذكر يروى عطش الروح إلى خالقها.. الذكر أمان الروح.. يأخذها إلى أفراح الدنيا والآخرة».وبعد قدوم الإمام الشافعى إلى مصر، فى عام ١٩٨ هـ، كان دائم الزيارة لها، وهو فى طريقه إلى حلقات درسه فى مسجد الفسطاط، وفى طريق عودته إلى داره.وكان يصلى بها التراويح فى مسجدها فى رمضان، وكلما ذهب إليها سألها الدعاء. وكان إذا مرض يرسل لها، ليسألها الدعاء فلا يرجع الرسول إلا وقد شفى من مرضه، فلما مرض مرضه الذى مات فيه أرسل للسيدة نفيسة يسألها الدعاء كعادته، فقالت: «متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم»، فعلم الشافعى بدنو أجله.وأوصى أن تصلى عليه السيدة نفيسة فى جنازته، فمرت الجنازة بدارها حين وفاته عام ٢٠٤هـ، وصلت عليها إنفاذًا لوصيته، وقد حزنت على وفاته حزنًا كبيرًا، وقالت عنه: «رحم الله الشافعى فقد كان يحسن الوضوء».وكانت تردد هذه المقولة عن الشافعى فى حياته: «لقد كان يحسن الوضوء»، وحين يُطلب منها التوضيح، كانت ترد بالقول: «إن الوضوء الصحيح هو الأساس الذى تُبنى عليه العبادات، فإذا كان الأساس قويًّا كان البناء سليمًا، وإن أعمال الوضوء كلها طريق إلى غسل القلوب من صدأ الذنوب، وشرح للصدور، وخطوة العبد يتقرب بها إلى ربه».ومن أقوالها: «من أراد النجاة من الفقر فعليه بقراءة سورة الواقعة، ومن أراد الثبات على الإسلام فعليه بقراءة سورة تبارك، ومن أراد النجاة من عطش يوم القيامة فعليه بقراءة الفاتحة، ومن أراد الشّرْب من حوض النبى صلى الله عليه وسلم فعليه بقراءة (إنا أعطيناك الكوثر)».وقد عاشت رضى الله عنها حياة الزهد، حتى إنها حفرت قبرها بيدها وقرأت فيه القرآن مرات ومرات ليكون مؤنسًا لها، فجعل الله فى قبرها نورًا، بعد أن توفيت عام ٢٠٨هـ، فى سن ٦٣ عامًا، وهو نفس عمر جدها رسول الله، صلى الله عليه وسلم.وقد أبت إلا أن تلقى الله صائمة، على الرغم من أن الأطباء طلبوا منها الإفطار عندما حل عليها شهر رمضان حرصًا على صحتها وحياتها، لكنها ردت عليهم قائلة: «وا عجبًا، لى ثلاثون سنة أسأل الله عز وجل أن يتوفانى صائمة، فأفطر؟! معاذ الله». وأنشدت قائلة:اصرِفوا عنّى طبيبى ودَعُونى وحبيبىزادَ بِى شوقى إليه وغرامى فى لهيبِطاب هَتْكى فى هواهُ بين واشٍ ورقيبِلا أُبالى بِفَواتٍ حيث قد صار نصيبىجَسَدى راضٍ بِسُقْمى وجُفونى بنحيبىوقد كتب الله تعالى لها حسن الخاتمة، فكان آخر ما قرأته قبل وفاتها قوله تعالى من سورة «الأنعام»: «لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ»، وقد أغشى عليها بعدها.تقول زينب- بنت أخيها: «فضممتها إلى صدرى، فتشهدت شهادة الحق، وصعدت روحها إلى بارئها فى السماء».كان يوم وفاتها مشهودًا، حيث تكاثر الناس وقدموا من كل مكان يشاركون فى تشييعها، وعندما أراد زوجها إسحاق المؤتمن بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب نقلها إلى المدينة المنورة لدفنها فى البقيع، احتج أهل مصر واشتكوا زوجها إلى الحاكم، فجاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى رؤية إلى زوجها، قائلًا له: «اترك نفيسة لأهل مصر، فإن البركات تتنزل عليهم ببركتها».وذكر الإمام المقريزى، فى خططه، أن أول من بنى على قبر السيدة نفيسة هو عبيد الله بن السرى والى مصر من قبل الدولة العباسية. ثم أعيد بناء الضريح فى عهد الدولة الفاطمية، حيث أضيفت له قبة، ودوّن تاريخ العمارة على لوح من الرخام وضع على باب الضريح، وتبين اسم الخليفة الفاطمى المستنصر بالله وألقابه، وتم تجديده وتطويره أكثر من مرة، كما جُددت المقصورة النحاسية الموجودة بالضريح فى عهد والى مصر عباس الأول.وقبر السيدة نفيسة كان ولا يزال مقصدًا لمحبى آل البيت فى مصر، وهناك من يداوم على زيارته بشكل أسبوعى من مختلف الفئات والأطياف، وليس ذلك إلا ثمرة حبها التى وضعها الله فى قلوب المصريين، وتوارثوا محبتهم لها على مر القرون والعصور، ولاستشعار الراحة فى رحابها.وكما كانت فى حياتها قبلة للمصريين، ظل قبرها كذلك يؤمه المصريون حتى اليوم، فرضى الله تعالى عن السيدة نفيسة، وجمعنا الله بها فى مستقر جنته، هى وجدها وآل بيت النبى الكرام الأطهار، رضوان الله عليهم أجمعين.