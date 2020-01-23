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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عبدالرحيم طايع يكتب: التسلية بالجراح

الخميس 23/يناير/2020 - 07:24 م
جريدة الدستور
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ممارسة التسلية من طباعنا الأصيلة كمصريين، التسلية الحلوة المفيدة، نتسلى بالقراءة ومشاهدة التليفزيون ولقاء الأصحاب واللعب البرىء وارتياد المقاهى والأندية والفسح وتناول صنوف المسليات، وما أكثرها، ونسلى الأطفال بالحكايات والكبار بالونس، كنا هكذا، وأظن أنه لم يكن يخطر ببال أحد فينا أن التسلية التى معناها التلهى والانشغال بالأشياء عن المآسى الدنيوية، ستدخل ضمن تلك المآسى نفسها إذ تنقلب، ويا للأسف، إلى تسلية بالجراح الإنسانية.
فهناك من يتسلون بأزمات الناس ومن يتسلون بالأمراض إلى من يتسلون بالموت جليل القدر، إلى من لا يبالون بالوطن وقضاياه الملحة، لكن ينزلون الأمر منازل التسلية أيضًا، ساخرين من كل قيمة ليست موزونة بموازينهم، ومسفهين كل رأى يخالف آراءهم، وظانين أنفسهم أصحاب المعرفة الحقة بما دار ويدور، بل بالمستقبل الذى فى علم الغيب.
الجميع يتسلون، ولا بأس بالتسلية فى جميع الأحوال، إلا أن الموضوع تحكمه ضوابط، وليس هينًا كما تتصوره جماعات عابثة كثيرة من البشر. فعند الجراح يجب أن يتوقف الجميع عن التسلية، ويجب أن يأخذ الحديث اتجاهًا آخر، وأن تلبس الأصوات نغمًا مختلفًا، وأن يتحول الشأن كله من الابتسام والضحك والغياب اللطيف والشعور بالمرح إلى الحضور والتنبه والجدية والاهتمام، احترامًا للمقام المغاير.
الأزمات الإنسانية ليست مادة للتسلية والأمراض ليست كذلك والموت ليس كذلك، والوطن الذى ليس لنا مأوى إلا هو ليس كذلك بالبداهة، الوطن الذى لو أصابه مكروه «لا قدر الله» أصابنا فى صميم الصميم، ولو فقدنا تماسكه فقدنا أنفسنا بلا رجعة.
أنا لا أخص أحدًا بذاته ولا طائفة بعينها بكلامى، أنا لا أستثنى أحدًا ولا طائفة مما أقول أيًا كانت الصفة ومهما يكن الولاء.. قد أركز على الإعلاميين، مثلًا، تركيزًا ما، لأنهم أصوات مباشرة ذائعة تعرض أحداث الأيام للآخرين، وتنوه عما جدَّ، وتشير إلى المتوقَّع، وتدلى بدلوها فى الشئون العامة، ويتضمن ما تحتويه برامجهم وكتاباتهم ما يتعلق بمشكلات المعيشة وضنك الحياة وضجر الخلق، لكننى فى النهاية أخص المجموع بكلامى، فلا أخاطب قلة دون كثرة ولا كثرة أصفِّيها وأنتقى من بينها، إنما أقصد بنى وطنى كلهم أجمعين، لا أستثنى حتى نفسى والله.
تسلوا بما شئتم، إلا الأزمات والأمراض والموت وقضايا الوطن، لا تتسلوا بالجراح العميقة، لا تكونوا سفهاء تافهين، ولا تظنوا الحكمة فى قبضات أيديكم وحدكم؛ فذلكم الخواء بعينه.
لا يعنى ما أقوله الآن بتة أننى أنهى إنسانًا عن أن يلقى على أصدقائه «نكتة سياسية لاذعة» مثلًا، ولا يعنى أننى ضد الروح الفكاهية المحلقة الوافرة ببلادنا، لكن يعنى أن تكون مثل هذه النكتة فى وقتها وظرفها المناسبين تمامًا، وألا تكون ضحكة فاقعة تحتها دم كثير وانهيار كبير، كما يعنى بالضبط المحافظة على روحنا الفكاهية التى لا مثيل لها بشرط أن تكون روحًا بيضاء نقية لا شامتة ولا مستهزئة ولا سوداء.
تحتاج المسألة إلى فهم وإدراك سليمين.. تحتاج إلى وعى عالٍ خاص، أعلم أن مثله ليس كثيفًا فى بلادنا، بحكم رداءة التعليم وضحالة التنوير والتثقيف، لكننى لم أفقد الأمل يومًا فى كوننا قادرين على تحسين تعليمنا وإشاعة جو مشبَّع بالضياء والتنوعات المعرفية، لو صدقت النوايا فى التغيير الجذرى والإصلاح الشامل.
حين تكثر الأزمات ولا يوجد حل تصير تسلية، وحين تتفشى الأمراض بلا علاج تصير تسلية، وحين يكون الموت المعنوى سابقًا للمقابر يكون تسلية، وحين تتعقد علاقات المواطنين بالوطن، تتعقد بلا إرادة لفك العقد أو بلا تنفيذ لإرادة صادقة موجودة فعليًا، يضع الناس وطنهم بينهم، هم أبناؤه وهو أبوهم، موضعًا بائسًا لا يليق بهم ولا به. أيها الإعلاميون، كونوا أكثر علمية ودقة وذكاء وأمانة ورحمة، واعلموا أن السائرين كالعميان وراء ما تقولونه بالملايين، وأن حبل الفتنة الذى تلقونه ثعبان سيعود ملتفًا على رقابكم بالجملة، غير عابئ باستغاثاتكم ولا توسلاتكم.
أيها الناس، كونوا أكثر يقظة لما يقال ويشاع وأكثر تأملًا لما يجرى فى الواقع وأوسع رؤية وأهدأ بالًا وأبسط حالًا وأقل خصومة وحربًا.. ستمضى الأزمات ويبقى من جعلوها مواد للتسلية هدفًا لتسلية الجميع بهم، ومن تسلوا بالأمراض وبالموت كمثلهم.. وأفدح منهم من تسلوا بالوطن العزيز، إذ سيبيتون فى عراء موحش مسعور.

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