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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير المخابرات العامة السوداني يتسلم مهام منصبه

الخميس 23/يناير/2020 - 07:19 م
الفريق الركن جمال
الفريق الركن جمال عبد المجيد
ا ش ا
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تسلم الفريق الركن جمال عبدالمجيد، رسميًا، مهامه مديرا عاما لجهاز المخابرات العامة السوداني، من مدير الجهاز السابق، الفريق أول أبوبكر دمبلاب.

وقال دمبلاب، في كلمة خلال مراسم إجراءات التسليم والتسلم التي جرت، اليوم - إن انتقال قيادة الجهاز من شخصه لخلفه تأتي في إطار سُنّة التغيير، مؤكدا أن الجميع جنود للوطن.

وشدد على أهمية الجهاز كمؤسسة قومية راسخة وعريقة في ظل التحديات الجسام التي يتعرض لها السودان، وأن الانتقال والتغيير لا يزيد الجهاز إلا قوة وثباتا، تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي.

من جانبه، أكد الفريق ركن جمال عبدالمجيد، في كلمته، أهمية الأدوار التي ظل يقوم بها الجهاز، حفاظًا على الأمن والاستقرار بالبلاد في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها السودان.

وأشاد بمهنية واحترافية وقومية الجهاز، مثمنا المجهودات والإنجازات التي حققها في كافة المجالات في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها السودان.

وأوضح أن جهاز المخابرات يمتلك خبرات وتجارب قادرة على تجاوز الصعاب ومجابهة التحديات التي تواجه البلاد، وصولا إلى دولة الاستقرار التي ينشدها الشعب السوداني.

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