«الإسكندرية للسموم» يكشف ملابسات تسمم فتيات الجاتوه

قالت الدكتورة مها غانم، مديرة مركز الإسكندرية للسموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، إنحالة الـ6 البنات التي تعرضن للتسمم صباح اليوم، جاءت من خلال تناولهم وجبة غذائية فاسدة.أضافت غانم، لـ"الدستور"، أن 4 فتيات حالتهم مستقرة، وتم نقل 2 آخرين للعناية المركزة لسوء حالتهم الصحية، مضيفة أنهم قد تناولوا قطع جاتوه كاملة.أكدت مديرة مركز السموم أن حالة التسمم جاءت بسبب المبيدات الحشرية، موضحة أن قطع الحلوى كانت مكشوفة في الجو وتعرضت لمبيدات حشرية من المنطقة الزراعية المحيطة.واستقبل مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية 6 فتيات فى الصف الثالث الإعدادى من قرية مصطفى كامل بالنهضة، مصابات بحالات تسمم، وتبين أنهن بعد خروجهن من الامتحان تناولهن وجبة سامة.من ناحيته، أحال الدكتور مصطفى حسين مدير عام مستشفى العامرية العام، 6 طالبات بالإعدادية لمركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بعد إجراء الإسعافات اللازمة لهن، لإصابتهن بتسمم جراء تناول وجبه فاسدة.وتبين من التقرير الطبي أن الفتيات تناولن حلويات من سوبر ماركت بقرية مصطفى كامل بالنهضة، وأن ٤ منهن حالتهم مستقرة بعد اسعافهن بالمستشفي في حين أن حالتين منهن حرجة وتم وضعهن علي أجهزة تنفس صناعي بعد اسعافهن.تحرر محضر بالواقعة، وجار التحقيق من خلال قسم شرطة العامرية.