مسئول فلسطيني: حكومة الاحتلال تلاحق القاصرين بشكل ممنهج

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تلاحق الأطفال القاصرين بشكل ممنهج وهمجي، حيث اعتقلت خلال العام 2019 ما يزيد عن 889 طفلا قاصرا، وأن 90% من الأطفال تقدّموا بشكاوى عن تعرضهم لنوع أو أكثر من أنواع التعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم، ومحاكمتهم بطريقة جائرة، فضلا عما يتعرضون له حاليا من عمليات قمع ونقل إلى سجن الدامون بعيدا عن ممثليهم من الأسرى البالغين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، أن ذلك جاء خلال زيارته الأسير المحرر علي سلهب من محافظة الخليل، والذي تحرر بعد اعتقال دام 18 عاما في سجون الاحتلال، والأسير المحرر علي قيسية من مدينة الظاهرية بعد اعتقال دام 17 عاما،والأسير المحرر علاء دنديس من مدينة الخليل.وأضاف أبو بكر، أن "إسرائيل تقوم بممارسات عنصرية ومتطرفة بحق الأسرى الفلسطينيين الأطفال، بصورة تخالف اتفاقية حقوق الطفل العالمية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.مشددا على أن المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان عليهم التدخل بشكل فوري وعاجل لوقف تلك الجريمة، في ظل الاستفراد الفاضح بهم من قبل إدارة السجون وقواتها القمعية".