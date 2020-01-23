ميركل: هناك فرص لتكثيف التعاون مع الصين في حماية المناخ

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ترى فرصا كبيرة في تحقيق تعاون مع الصين في مجال حماية المناخ.وقالت المستشارة اليوم، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن ذلك يعد أحد أهم القضايا التي سيتم طرحها على جدول أعمال القمة المقررة في ألمانيا بين الاتحاد الأوروبي والصين في سبتمبر.وأضافت ميركل أن الصين ستدخل نظاما للتعامل مع الانبعاثات، لافتة إلى أنه يمكن ربط هذا النظام بالنظام الأوروبي.وبالإضافة إلى حماية المناخ، أشارت المستشارة إلى أنه يمكن أيضا إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات مع الصين.وقالت ميركل إن الصين لديها نشاط كبير في أفريقيا أيضا، وأوضحت أنه يمكن للاتحاد الأوروبي والصين التوصل لمعايير مشتركة كي يتسنى لدول أفريقية تطوير نفسها بنفسها.وأوضحت المستشارة أنه من المقرر أيضا أن يصير تكثيف التعاون مع أفريقيا أحد النقاط المحورية لرئاسة ألمانيا للمجلس الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020.