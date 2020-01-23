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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير النقل يصدق على وقوف قطار الشباب بمحطة الطود

الخميس 23/يناير/2020 - 07:12 م
كامل الوزير
كامل الوزير
هدى الأمير
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صدّق اللواء كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات على وقوف قطار الشباب بدايةََ من الجمعة المقبل الموافق 3112020 بمحطة الطود بناءً على الطلب الذي طرحه العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود على وزير النقل والمواصلات في رمضان الماضي، بحضور ودعم محافظ الأقصر مصطفى ألهم، نظرًاَ لتكدس مدينة الأقصر بالوافدين.

وتوجه العميد محمد عياد، رئيس مركز ومدينة الطود بالشكر إلى وزير النقل والمواصلات اللواء كامل الوزير لتلبية المطالب المقدمة بالتصديق والموافقة على وقوف قطار الشباب بمحطة الطود.

كما توجّه رئيس مركز ومدينة الطود بالشكر لمصطفى ألهم محافظ الأقصر بدعمه لموافقة وتصديق وزير النقل والمواصلات.

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