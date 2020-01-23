أبومازن يعرب عن تقديره لجهود بوتين في دعم فلسطين

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تقديره لجهود فلاديمير بوتين رئيس روسيا في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني لنظيره الروسي، اليوم، بالقصر الرئاسي ببيت لحم في الضفة الغربية، والتي أذاعت قناة "روسيا اليوم" لقطات حية لكلمتي عباس وبوتين خلال الاستقبال.وثمن الرئيس الفلسطيني العمل الذي يقوم به الرئيس الروسي في المحيط الإقليمي لدعم القضية الفلسطينية، مضيفا " نرى روسيا دائما وأبدا موجودة ومؤثرة في كل القضايا التي يعيشها محيطنا العربي".ولفت إلى أن اللقاء سـ يتناول عدة قضايا إقليمية مهمة، موضحا "سواء ما يتعلق بإعلان إسرائيل عن ضم الأراضي الفلسطينية، وكذلك صفقة القرن، أضافة إلى استعراض ما يتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية".وأكد عباس، أهمية الزيارات المتبادلة بين روسيا وفلسطين؛ لأجل التشاور في كل القضايا التي تهم الجانبين، مقدما الشكر للرئيس الروسي على دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا.من جانبه.. أعرب الرئيس الروسي عن شكره لنظيره الفلسطيني على حفاوة استقباله، مؤكدا أهمية الاجتماعات الدورية التي يعقدها الجانبان والاتصال المستمر.وشدد بوتين على أن العلاقات الروسية - الفلسطينية علاقات متجذرة وتاريخية، مؤكدا اهتمام موسكو بدعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التعاون، معربا عن تفهم الإدارة الروسية للقلق الفلسطيني حول ما يخص التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدا سعادته بفرصة التشاور مع عباس حول هذه القضية علاوة على التطورات الإقليمية.وقال بوتين "نتطلع لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى موسكو في شهر مايو المقبل بمناسبة عيد النصر".