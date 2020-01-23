المرور يرفع حطام حادث سيارتين في مصر القديمة

شهد طريق كورنيش النيل، منذ قليل، حادثا مروريا بين سيارة ملاكي وميكروباص في منطقة مصر القديمة جنوب العاصمة.ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالأوناش والخدمات، لرفع حطام حادث تصادم وقع بين ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى محور كورنيش النيل، بمنطقة مصر القديمة، ونتج عن الحادث إصابة ٤ أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى.كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع تصادم بمحور كورنيش النيل.على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، بفحص البلاغ، وقد تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتنظيم حركة السير.تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.