«المركزي السوري» يصدر بيانا حول سحب فئة الليرة من التداول

قال المصرف المركزي السوري إن النقود السورية من فئة ليرة واحدة، ليست كلها ملغاة من التداول، وأن ما تم إيقاف تداوله هو إصدار واحد منها فقط.وحول ما تم تداوله خلال الأيام الماضية تزامنا مع حملة "بليرة فقط" عن إيقاف التداول بالنقود المعدنية من فئة الليرة الواحدة، أوضح المركزي السوري أنه "تم سحب النقود المعدنية من فئة 1 ليرة سورية لإصدار عام 1991 فقط مع الإبقاء على الإصدارين لعامي 1994 و1996 في التداول".وأكد أن ذلك تم "مع الاحتفاظ بقوة الإبراء القانونية للعملة المعدنية فئة 1 ليرة سورية، حيث إن الليرة السورية هي وحدة النقد الأساسية للعملة الوطنية".وبين المصرف أن القرار 3332 الصادر في 19122013 عن رئيس مجلس الوزراء نص على اعتبار النقود المعدنية من فئة الليرة إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة في التداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 2227 تاريخ 2481992.وقال إنه "تم صدور قرار السحب بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف نتيجة وجود كميات كبيرة في التداول من النقود المعدنية فئة 1 ليرة سورية في ذلك الوقت".وأكد المصرف على "عدم تداول أي معلومات حول السياسة النقدية وما يتعلق بإجراءات مصرف سورية المركزي لا تصدر عنه عبر الموقع الالكتروني الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وعلى تطبيق المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 18\01\2020 الذي حذر من مغبة التلاعب بسعر الصرف وترويج الشائعات والأكاذيب المتعلقة بالعملة الوطنية وشدد عقوبة المروجين لها، حسب تعابير المركزي السوري.