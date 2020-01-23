العميد وائل طاحون.. أسطورة شهداء «الداخلية»

الشهيد ماجد عبدالرازق يلحق بحماه إلى جوار ربه

لم تنته سيرة الشهداء في منزل "طاحون"، إذ لحقه في الشهادة زوج ابنته ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة باستشهاده في 7 أبريل 2019 في إطلاق نار مع مسلّحين بدائرة قسم النزهة.

تحول الشهيد العميد وائل طاحون، الذي اغتيل برصاصات الغدر من الجماعات الإرهابية المجرمة أمام منزله، إلى علامة فارقة في سجلات شهداء وظهر ذلك جليا خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 68 والذي عرض خلاله أوبريت غنائي يحكي قصة أسرة مصرية قدمت للوطن شهيدين هما العميد وائل طاحون، مفتش مباحث الأمن العام، وزوج ابنته الرائد ماجد عبدالرازق، مفتش مباحث النزهة.وقدمت وزارة الداخلية للشهيد وصهره أوبريت شارك فيه الفنان محمود حافظ، والفنان أمير كرارة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.ودَّع العقيد وائل طاحون زوجته وأبناءه، في صباح الثلاثاء 21 أبريل 2015 وبعد دقائق سُمع دوي إطلاق نار كثيف انتهى باستشهاد "طاحون" ومجند من حراسته.هرولت زوجته إلى سيارته لتجده غارقًا في دمائه جراء إصابته وحارسه بنحو 45 رصاصة اخترقت جسديهما، وفق تقرير الطب الشرعي.الشهيد وائل طاحون قضى 27 عاما في خدمة الشعب منذ تخرَّج عام 1988 في كلية الشرطة، وضع حماية الوطن نصب عينيه، واتخذ من الانضباط والحزم مسلكًا.عمِل "طاحون" المولود في الغربية خلال مسيرته بقطاع قوات الأمن ثم ضابطًا بقسم شرطة السلام، وبعدها أصبح رئيسًا للمباحث بمديرية أمن أسيوط، ثم تولى منصب رئيس مباحث قسم مدينة نصر لمدة عامين، انتقل بعدها لمباحث المطرية لمدة 3 سنوات تمكن خلالها من ضبط العديد من العصابات الإجرامية.مع حلول عام 2012، تولى "طاحون" منصب مفتش مباحث الأمن العام لمنطقة عين شمس والمطرية والزيتون حتى استشهاده.كان العقيد وائل طاحون أحد أبرز قيادات الشرطة خلال عامي 2013 و2014، وساهم في ضبط العديد من العناصر الإرهابية من خلية "أجناد مصر" و"أنصار بيت المقدس" ما وضعه على قائمة الاغتيالات من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية."عبدالرازق" تخرّج من كلية الشرطة ثم عمِل معاونًا للمباحث بقسم شرطة عين شمس لفترة طويلة، ثم نقل للعمل بالاتحادية ثم انتقل معانًا لمباحث النزهة حتى استشهاده.في عام 2017، ارتبط الشهيد بابنة العميد وائل طاحون، ولم يحظ برؤية ابنته سوى أسبوع واحد لتغتاله يد الإرهاب أثناء تأدية واجبه في حماية المواطنين.أسرة العميد وائل طاحون قدّمت للوطن جنديًا جديدًا يقاتل لأجل الوطن؛ طالب كلية الشرطة عاطف وائل طاحون، نجل الشهيد وشقيق زوجة الشهيد ماجد عبدالرازق."والدي وزوج أختي قدموا حياتهم فداءً لمصر عشان كده أصريت أكمل في كلية الشرطة مصنع الرجال".. كلمات لنجل الشهيد خلال احتفالية الشرطة اليوم الخميس، مختتمًا حديثه: "احنا مش هنخلص وهنفضل نحمي بلدنا".