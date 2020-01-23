رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العميد وائل طاحون.. أسطورة شهداء «الداخلية»

الخميس 23/يناير/2020 - 06:08 م
نجل العميد وائل طاحون
نجل العميد وائل طاحون
عمرو المزيدي
طباعة
تحول الشهيد العميد وائل طاحون، الذي اغتيل برصاصات الغدر من الجماعات الإرهابية المجرمة أمام منزله، إلى علامة فارقة في سجلات شهداء وظهر ذلك جليا خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 68 والذي عرض خلاله أوبريت غنائي يحكي قصة أسرة مصرية قدمت للوطن شهيدين هما العميد وائل طاحون، مفتش مباحث الأمن العام، وزوج ابنته الرائد ماجد عبدالرازق، مفتش مباحث النزهة.

وقدمت وزارة الداخلية للشهيد وصهره أوبريت شارك فيه الفنان محمود حافظ، والفنان أمير كرارة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودَّع العقيد وائل طاحون زوجته وأبناءه، في صباح الثلاثاء 21 أبريل 2015 وبعد دقائق سُمع دوي إطلاق نار كثيف انتهى باستشهاد "طاحون" ومجند من حراسته.

هرولت زوجته إلى سيارته لتجده غارقًا في دمائه جراء إصابته وحارسه بنحو 45 رصاصة اخترقت جسديهما، وفق تقرير الطب الشرعي.

الشهيد وائل طاحون قضى 27 عاما في خدمة الشعب منذ تخرَّج عام 1988 في كلية الشرطة، وضع حماية الوطن نصب عينيه، واتخذ من الانضباط والحزم مسلكًا.

عمِل "طاحون" المولود في الغربية خلال مسيرته بقطاع قوات الأمن ثم ضابطًا بقسم شرطة السلام، وبعدها أصبح رئيسًا للمباحث بمديرية أمن أسيوط، ثم تولى منصب رئيس مباحث قسم مدينة نصر لمدة عامين، انتقل بعدها لمباحث المطرية لمدة 3 سنوات تمكن خلالها من ضبط العديد من العصابات الإجرامية.

مع حلول عام 2012، تولى "طاحون" منصب مفتش مباحث الأمن العام لمنطقة عين شمس والمطرية والزيتون حتى استشهاده.

كان العقيد وائل طاحون أحد أبرز قيادات الشرطة خلال عامي 2013 و2014، وساهم في ضبط العديد من العناصر الإرهابية من خلية "أجناد مصر" و"أنصار بيت المقدس" ما وضعه على قائمة الاغتيالات من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية.

الشهيد ماجد عبدالرازق يلحق بحماه إلى جوار ربه
لم تنته سيرة الشهداء في منزل "طاحون"، إذ لحقه في الشهادة زوج ابنته ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة باستشهاده في 7 أبريل 2019 في إطلاق نار مع مسلّحين بدائرة قسم النزهة.

"عبدالرازق" تخرّج من كلية الشرطة ثم عمِل معاونًا للمباحث بقسم شرطة عين شمس لفترة طويلة، ثم نقل للعمل بالاتحادية ثم انتقل معانًا لمباحث النزهة حتى استشهاده.

في عام 2017، ارتبط الشهيد بابنة العميد وائل طاحون، ولم يحظ برؤية ابنته سوى أسبوع واحد لتغتاله يد الإرهاب أثناء تأدية واجبه في حماية المواطنين.

أسرة العميد وائل طاحون قدّمت للوطن جنديًا جديدًا يقاتل لأجل الوطن؛ طالب كلية الشرطة عاطف وائل طاحون، نجل الشهيد وشقيق زوجة الشهيد ماجد عبدالرازق.

"والدي وزوج أختي قدموا حياتهم فداءً لمصر عشان كده أصريت أكمل في كلية الشرطة مصنع الرجال".. كلمات لنجل الشهيد خلال احتفالية الشرطة اليوم الخميس، مختتمًا حديثه: "احنا مش هنخلص وهنفضل نحمي بلدنا".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ليس له علاج.. 7 معلومات عن مرض يوسف فوزي

منذ حوالي 20 ساعة

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ يومين

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

منذ يوم

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

الصور

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم