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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«وفد الشرقية» يناقش خطط عمل المرحلة المقبلة (صور)

الخميس 23/يناير/2020 - 05:54 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
إسلام نصير
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اجتمع عمرو عبدالباقي، السكرتير العام للجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، بلجان شمال الشرقية وتضم لجنة فاقوس والحسينية وصان الحجر ومنشية أبوعمر بمقر حزب الوفد في فاقوس.

وناقش الاجتماع الذي حضره محمد زكي رئيس لجنة الإعلام باللجنة العامة، أهمية تطوير الأداء الحزبي وتنشيط العضوية ووضع خطط عمل للمرحلة القادمة.

ونقل عمرو عبد الباقي توجيهات النائب اللواء هاني أباظة رئيس اللجنة العامة حول تفعيل مكاتب خدمة المواطنين داخل مقرات اللجان، واستمرار فتح المقرات طوال الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء على أن تظل المقرات مفتوحة أمام المواطنين، لتلقي طلباتهم ومشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لهم.

وأكد عبدالباقي أهمية تفعيل دور لجان الشباب في عملية التوعية والتثقيف السياسي للمواطنين من خلال مقرات الحزب بالشرقية وهمية تشكيل اللجان النوعية، مشيرا إلي أن لجان الشباب تعقد اجتماعاتها أسبوعيا.

وقال عبدالباقي إن حزب الوفد بالشرقية يعد كوادر لخوض جميع الاستحقاقات النيابية القادمة، لافتا إلى أنه في الفترة القادمة ستعقد ندوات تثقيفية داخل اللجان للتدريب على المحليات وندوات تثقيفية لحث الشعب المصري على المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة، واختيار الأصلح من المرشحين من يستطيع بالنهوض بالبلاد.

وأكد محمد زكي، رئيس لجنة الإعلام باللجنة العامة، أن دور الإعلام دور مهم وفعال خاصة مواقع ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لذلك يجب أن يكون هناك تواصل بين أعضاء اللجنة في المحافظة من خلال استغلال هذه المواقع، ونشر مواعيد الندوات والمحاضرات والفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي.
«وفد الشرقية» يناقش خطط عمل المرحلة المقبلة (صور)
«وفد الشرقية» يناقش خطط عمل المرحلة المقبلة (صور)
«وفد الشرقية» يناقش خطط عمل المرحلة المقبلة (صور)
«وفد الشرقية» يناقش خطط عمل المرحلة المقبلة (صور)
«وفد الشرقية» يناقش خطط عمل المرحلة المقبلة (صور)
«وفد الشرقية» يناقش خطط عمل المرحلة المقبلة (صور)

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