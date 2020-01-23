غدًا.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بشرق الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه بـ4 مناطق بشرق الإسكندرية، غدًا الجمعة، وذلك حتى السبت.وقال بيان صادر عن الشركة، الخميس، إنه من المقرر أن يتم قطع المياه، غدًا الجمعة، من الساعة العاشرة مساءً، حتى صباح السبت، بسبب إحلال وتجديد الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بطول 4 كم، بشارع أحمد عبد الوهاب خلف معرض الكتاب "الراس السودا" محافظة الإسكندرية.أضاف البيان أنه سيتم قطع المياه عن 4 مناطق بشرق الإسكندرية هي: (العصافرة قبلي، المندرة قبلي، الفلكي، وأحمد عبد الوهاب)،وأهابت الشركة المواطنين بالمناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاعها، وفى حالة طلب سيارات المياه الاتصال على الخط الساخن 125.