مصطفى شعبان: «صحابي كانوا مسميني فار المكتبة»

تحدّث الفنان مصطفى شعبان، عن بدايته والمعاناة التي مرّ بها بسبب رفض أهله دخوله عالم الفن، ورغبتهم في أن يصبح طبيبًا، مُشيرًا إلى أن بدايته كانت مع الإخراج ومن ثم الإعلانات.جاء ذلك خلال حوار مفتوح للنجم مصطفى شعبان، مع رواد المعرض، يديره الصحفي جمال عبدالناصر، بقاعة السينما.وشجع «شعبان» الشباب الذين يواجهون صعوبات في حياتهم ويمرون بالعديد من الانتكاسات، في حياتهم قائلًا: «ممكن تأخذ المطب تبقي ذكرى أو تأخذ المطب وأنت بطل».وعن حبه للقراءة، قال إن زملائه في الجامعة أسموه أيام الجامعة بـ«فار مكتبة».وقبل بدء الجلسة، التقط عدد كبير من الحضور صور السيلفي مع الفنان مصطفي شعبان بالندوة الخاصة له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020 بمركز مصر للمعارض الدولية.وتفاعل الحضور مع «شعبان» بشكل كبير جدًا، وتبادلوا الأحضان والسلام بشكل مفعم بالحب والاحترام المتبادل، بالإضافة إلى عرض فيديو به استعراض لمسيرة الفنان مصطفي شعبان سواء كانت في أعمال الدراما أو أعمال السينما.وفي بداية الجلسة، عرض فيديو يشمل مقتطفات عن أهم أعماله الفنية بعنوان «بطل بلا منازع»، وعرض جزء عن سيرته الذاتية والتحاقه بفرقة الفنان الكبير محمد صبحي، وقدّم مسرحية «تحب تشوف مأساة»، وتطرق لعرض جزء من أفلامه «جوبا»، وسلسلة من المسلسلات منهم أبوجبل مؤخرًا.وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.