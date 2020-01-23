الحبس سنة لمندوب مبيعات اختلس 100 ألف جنيه من شركة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالحبس سنة لمندوب مبيعات متهم باختلاس 100 ألف جنية من الشركة التى يعمل بها، وألزمت المتهم برد المبلغ موضوع الاختلاس.وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم " وليد.م" مندوب مبيعات لإحدى شركات المساهمة، أنه بدائرة قسم 15 مايو اختلس أموالا مملوكة للشركة التي يعمل بها، وذلك بغير وجه حق والتى وجدت فى حيازته، بسبب ومناسبة وظيفته حال كونه عاملا بتلك الشركة.وكشفت أقوال رئيس الشئون القانونية بالشركة، عن أنه وحال مراجعة الميزانية الخاصة بالشركة والمديونيات الخاصة بالتجار المتعاملين معها، تبين وجود عجز فى عهدة المتهم، الذي أقر بقيامه باستلامه بضائع لتسليمها للعملاء، إلا أنه اختلسها لنفسه.وقامت الشركة بتشكيل لجنة لفحص ذلك العجز، وتوصلت لقيام المتهم باختلاس مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، فى صورة بضائع قد استلمها واختلسها لنفسه، وشهد مدير مبيعات الشركة أنه وبناء على تكليف من الشركة محل عمله، فقد قام بترؤس لجنة لجرد المديونيات الخاصة بالشركة، وفحص أعمال المتهم وانتهت اللجنة لوجود عجز بعهدته.