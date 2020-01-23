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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

السيسي يكرّم شهيد ليلة القدر عمر ياسر في احتفالية الشرطة الـ68

الخميس 23/يناير/2020 - 05:44 م
السيسي
السيسي
عمرو المزيدي
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كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرائد عمر ياسر عبدالعظيم، شهيد ليلة القدر في الشرقية وابن قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح.

وتسلم التكريم خلال احتفالية عيد الشرطة الـ68، والدته ووالده الدكتور ياسر عبدالعظيم.

يأتي التكريم تقديرا لتضحيات الشهيد الرائد عمر ياسر عبدالعظيم الذي لقي ربه برصاص الغدر، أثناء مطاردة عدد من العناصر الإجرامية المسلحة بدائرة مركز أبوحماد.

وتلقت أجهزة أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بسرقة سيارة بدائرة المركز، وأثناء قيام مأمورية شارك فيها النقيب «عمرو ياسر عبدالعظيم» معاون مباحث المركز، بملاحقة الجناة، ومحاولة استرداد السيارة من سارقيها، تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجناة، ما أسفر عن استشهاد الضابط.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة المختصة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال عيد الشرطة الـ68 بأكاديمية الشرطة، بحضور قيادات الدولة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وحرص الرئيس على تكريم أسر الشهداء ورجال الشرطة المتميزين، كان أبرزهم اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ68، إذ أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.

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