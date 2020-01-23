صحفي سوري: إسطنبول تحاول «تتريك» الأراضى السورية في إدلب

أكد الصحفي السوري شكرى شيخانى، أن تركيا تحاول "تتريك" العديد من المناطق السورية خاصة فى مدينة "إدلب" السورية، وذلك من خلال وضع اسمها على العديد من المؤسسات فى مناطق الصراع ورفع العلم التركى عليها.وأشارالصحفي السوري خلال استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إدلب تحركها العصابات التركية، رغم وجود 3.5 مليون سورى أبرياء ليس لهم علاقة بالإرهاب، مضيفا: أن التصريحات التركية عن ضرورة وقف الصراعات المسلحة بإدلب، كلام غير حقيقى ومحاولة تضليل من تركيا.وتابع شيخاني "تركيا تأتى فى التصنيف 110 من مؤشر الديمقراطية، وهذا يعنى كونها دولة يحركها الكذب، وإخفاء الحقائق، ومصادرة الحريات، وبالتالى جميع تصريحاتها بخصوص نشر الأمن فى سوريا مجرد كلام للمراوغة".