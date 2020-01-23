رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رمضان عبدالمعز: لا يوجد حلال أو حرام «مطلق»

الخميس 23/يناير/2020 - 05:38 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
رباب الأهواني
طباعة
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد حلال ولا حرام "مطلق"، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة المائدة: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (3)".

وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الخميس، أنه في العبادات مثل الصيام وهو أفضل العبادات قربة إلى الله، إلا أن الله أحل للمسلم الإفطار إذا كان في الصيام هلاك للصائم، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة البقرة: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

كما أوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي" أن الحكم التكليفي خمسة عند الجمهور، وعند الأحناف سبعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الشرع في ممارسة "العادة السرية" للمطلقة والأرملة

رمضان عبدالمعز: "يوجد حجاج بأرواحهم وليس بأجسادهم"

رمضان عبدالمعز: من يعادى هذا الملك يعتبر عدوًا لله (فيديو)

رمضان عبدالمعز: قضاء حوائج الناس أفضل من الاعتكاف فى مسجد النبى

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

منذ يوم

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ حوالي 5 ساعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

منذ حوالي 3 ساعات

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

الصور

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

جراحين: 20% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم