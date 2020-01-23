هل اعتذر ماكرون عن طرد جنود الاحتلال من كنيسة بالقدس؟

ماكرون يطرد شرطيًا إسرائيليًا من كنيسة في القدس

الشاباك وشرطة الاحتلال يصدران بيانًا

«الإليزيه» يوضح حقيقة اعتذار ماكرون

أثار طرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي من كنيسة «القديس حنا» في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ردود أفعال واسعة، خاصةً في تل أبيب، من قبل جهازي الشرطة والأمن العام «الشاباك» وكذلك الرئاسة الفرنسية.ورفض ماكرون، أمس الأربعاء، دخول عناصر الاحتلال الإسرائيلي داخل الكنيسة، خاصةً أنها تتبع الكنيسة الفرنسية، ما جعله لم يوافق على تدنيسها من قبلهم، كما أعرب عن غضبه من تصرفاتهم تجاه المارة، والتضييق عليه وعلى حرسه الخاص خلال الزيارة.وانفعل الرئيس الفرنسي بشدة، بسبب تصرفات عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال زيارته لإحدى كنائس البلدة القديمة بالقدس، ووقعت مشادة كلامية بينه وبين أحد عناصر شرطة الاحتلال، قائلا: «للكنيسة قوانين يتم تطبيقها منذ قرون ولن تغيرها أنت.. لا يعجبني ما تقوم به أمامي، اخرج الآن من الكنيسة».وأعرب ماكرون عن رفضه الشديد لدخول عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى الكنيسة، خاصةً أنها تعد أراضي فرنسية، وتتبع كنيسة باريس.وأصدر جهازا الشرطة والأمن العام لدى الاحتلال «الشاباك» بيانًا مشتركًا، قالا فيه إن الرئيس الفرنسي تفهم الأمور واعتذر لعناصر جهاز الشرطة التي وقعت معهم المشادة الكلامية وتصافح معهم، وأوضحا أن ماكرون صافحهم مرة أخرى، بعد أن اعتذر لهم.نفت مصادر داخل الرئاسة الفرنسية «الإليزيه» أن ماكرون تصافح مع عناصر قوات الأمن الإسرائيلي أو اعتذر لهم، بعد توبيخهم، احتجاجا على محاولاتهم دخول كنيسة «القديس حنا».وأضافت المصادر الفرنسية في تصريحات لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: «لم يكن هناك اعتذار رئاسي لقوات الأمن الإسرائيلية».