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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

روسيا تدعو مواطنيها لاتخاذ احتياطات عند السفر لمناطق «كورونا»

الخميس 23/يناير/2020 - 05:24 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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دعت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها لاتخاذ إجراءات وقائية عند السفر إلى مناطق انتشار فيروس "كورونا" في الصين، مشيرة إلى أن اثنين من مواطنيها يخضعان لفحص طبي عقب عودتهما من الصين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس: "نوصي المواطنين الروس بأن يأخذوا بعين الاعتبار الأوضاع المتشكلة عند التخطيط لزيارات إلى الخارج، واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية والالتزام بقواعد النظافة الشخصية، ومتابعة المعلومات التي ننشرها بشكل سريع على الحسابات الإلكترونية في مواقع وزارة الخارجية الروسية".

بدوره، أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن هناك مواطنين اثنين عادا من الصين إلى مدينة سان بطرسبورج، يخضعان حاليا لفحص طبي بسبب وجود شبهات بإصابتهما بفيروس "كورونا"، موضحا أن نتائج الفحوصات سيتم تحديدها في غضون بضعة أيام.

وكانت السلطات الصينية أكدت، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا"، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، وسجلت وزارة الصحة الصينية، 634 حالة إصابة بالفيروس، بينها 17 حالة وفاة، مشيرة إلى انتشار المرض في 25 محافظة داخل البلاد.

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