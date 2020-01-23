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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر

الخميس 23/يناير/2020 - 05:04 م
حريق أكتوبر عدسة
حريق أكتوبر عدسة محمود الشرقاوي
كتب: خلف جابر - تصوير: محمد الشرقاوي
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نشب حريق بمنطقة الحي الثالث بمدينة 6 أكتوبر، منذ قليل، بقطعة أرض فضاء اتخذها مجموعة من جامعي القمامة مقرا لهم، حيث جمعوا فيها كمية كبيرة من زجاجات البلاستيك الفارغة وأسلاك الكهرباء والمواد المشتعلة.

ووصلت قوات الدفاع المدني وعربات الشرطة إلى مكان الحادث، في محاولة للسيطرة على النيران، في حين رفض العمال المسئولون عن المنطقة الإدلاء بأى تفاصيل أو تصريحات صحفية حول سبب الحريق.

فيما أكد شهود عيان في تصريحات لـ"الدستور" أن المنطقة التي تشهد الحريق تابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر.
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر
القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر

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