القمامة تشعل حريقًا ضخمًا فى الحى الثالث بأكتوبر

نشب حريق بمنطقة الحي الثالث بمدينة 6 أكتوبر، منذ قليل، بقطعة أرض فضاء اتخذها مجموعة من جامعي القمامة مقرا لهم، حيث جمعوا فيها كمية كبيرة من زجاجات البلاستيك الفارغة وأسلاك الكهرباء والمواد المشتعلة.ووصلت قوات الدفاع المدني وعربات الشرطة إلى مكان الحادث، في محاولة للسيطرة على النيران، في حين رفض العمال المسئولون عن المنطقة الإدلاء بأى تفاصيل أو تصريحات صحفية حول سبب الحريق.فيما أكد شهود عيان في تصريحات لـ"الدستور" أن المنطقة التي تشهد الحريق تابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر.