حقيقة وفاة وزير الخارجية السورى

نفى ناصيف حتي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، نبأ وفاة وليد المعلم، وزير الخارجية السوري.وقال "حتى"، في تصريحات لـ«صوت لبنان» اللبنانية، إنه تمت قرصنة موقعه وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتابة نبأ وفاة المعلم، مؤكدًا أن الأمر غير صحيح، وأنه ليس له علاقة بتلك الأنباء.وكانت تقارير لبنانية تناقلت نبأ وفاة وزير الخارجية السوري، ونسبته لنصيف حتى، بعد تغريدة عبر حسابه بتويتر.