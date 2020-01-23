«دست الأشراف» الثانى على الجمهورية في دوري الثقافة الرياضية

حصل فريق مركز شباب دست الأشراف بإدارة شباب كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية في المسابقة التي أقيمت على مستوى 5 محافظات، اليوم الخميس، في دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية.جاءت المسابقة في إطار دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية للشباب والطلاب، من أبناء محافظة البحيرة، وتنمية مهاراتهم، وكذلك العمل على بناء الهوية والشخصية المصرية، لدى الشباب، وتنمية الجوانب الوطنية، وخطة مديرية الشباب والرياضة؛ لتنظيم سلسلة من الأنشطة التثقيفية.وأقيم دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، بمشاركة 8 مراكز شباب من 5 محافظات، هي: "البحيرة، الغربية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ".