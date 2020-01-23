«الدستور» تتابع أعمال تطوير ميدان التحرير (فيديو وصور)

◘ الدستور في موقع مشروع التحرير

◘ علي عبدالرحمن: المشروع حدث تاريخي

◘ 50 مهندسًا وألف عامل في المشروع القومي

يستعد ميدان التحرير بوسط القاهرة لاستقبال المسلّة الفرعونية (تزن 90 طنًا وارتفاعها 14 مترًا) يزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني، والكباش الفرعونية الأربعة، في موعد أقصاه 48 ساعة، حسب ما تردد من قيادات ومسئولين بالمشروع الذي تسابق فيه عدد من الجهات لإنجازه، بدءًا من مكتب مجلس الوزراء ووزارة الآثار والإسكان ومحافظة القاهرة وبإنشاء من شركة المقاولون العرب وتصميم من الاستشاري المهندس شهاب مظهر.بدورها، ذهبت «الدستور» إلى موقع تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة؛ لمعايشة ما يتم قبل استقبال المسلّة والكباش الأربعة.يقول وليد عبدالعال، المدير العام لمشروع ميدان التحرير، استشاري مكتب التصميم، إنه تم إنجاز أكثر من 75% من المشروع بشكل متسارع للأحداث؛ لتجهيز الصينية قبل استقبال المسلّة ومن ثم رفعها بالأوناش وتحميلها وتثبيتها.أضاف عبدالعال أنه تم الانتهاء من تركيب «السقّلات» حول الصبة الخرسانية الخاصة بالمسلة؛ استعدادًا لتركيبها وتم مراجعة أعمال التشطييات وعينات الجرانيت والمطابقات الخاصة لحجر المسلة.يوضح مدير المشروع، لـ"الدستور"، أنه نظرًا لارتفاع المسلّة (بين 18 و19 مترًا) ووزن 100 طن لم يتم الاستقرار حتى الوقت الحالي على اختيار نوع الونش، وذلك لعدم التحميل على الأرض المعتلية لمترو الانفاق، مستبعدًا فكرة الونش «الميكرسكوبي» من عملية حمل المسلة.يوضح مدير مشروع تطويرات ميدان التحرير مراحل المشروع على مراحل، أولى مراحله تثبيت المسلة المنتظر قدومها خلال الساعات القليلة المقبلة، تليها الانتهاء من النافورة الخاصة لصينية المسلة، ليتم تثبيت الأربع كباش بعدها واستكمال تطوير صينية الميدان ومحيطه والشوارع المطلة عليه.ويقول الدكتور علي عبدالرحمن، استشارى السلامة الإنشائية للمشروع، محافظ الجيزة السابق، إن المشروع حدث تاريخي وحساسيته تأتي من طبيعة عمل المشروع لوقوع مترو الأنفاق بالأسفل والأحمال التي تأتي بـ100 طن للمسلة و15 طنًا للكباش الواحد أي 160 طن حجري، فضلًا عن الصّبة الأسمنتية.يضيف أنه "تم الانتهاء من جميع الاختبارات الإنشائية لقاعدة المسلة وملائمة الحجر للمكعب الأسمنتي والجميع ينتظر توقيت الأثار لبدء نقل المسلة إلى موقع العمل، لافتًا إلى ارتكازها في الوقت الحالي بجوار المتحف المصري بقرب الموقع.واستوعب مشروع تطوير ميدان التحرير الكثير من الأيدي العاملة، يقول محمد طاهر، مسؤول السلامة بشركة المقاولون العرب، إنه هناك أكثر من 50 مهندسًا و1000 عامل يقومون بتطوير الميدان ولم يقع خلال وقت العمل ولو إصابة خفيفة لأي عامل ولم يتم تعطيل المرور لحظة واحدة، رغم ضخامة العمل والمعدات الكبيرة التي تملأ أركان وجنبات الميدان.