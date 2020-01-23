وزيرة التضامن تشارك فى افتتاح البطولة الإفريقية للأولمبياد

حضرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تقام للمرة الأولى وتستضيفها مصر لمدة أسبوع بدءا من ٢٣ يناير حتى ٣١ من الشهر الجاري.وأعربت القباج، عن سعادتها بالتواجد في مؤتمر انطلاق الدورة الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص، مشيرة إلى أن ملف ذوي الإعاقة على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ستشهد الفترة المقبلة توسعا أكبر من الوزارة في تقديم الدعم لذوي الإعاقة بكل محافظات الجمهورية، وهم قادرون باختلاف ومشاركون معنا وليسوا فقط متلقين للخدمة.ولفتت القباج، إلى أن هذه الدورة هي نتاج شراكة ناجحة بين الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والجهات الدولية، وهو ما يضمن نجاح جهود دعم ذوي الإعاقة وجهود التنمية، مشيدة بدور أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي وأنه مقاتل وجندي من جنود الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشادت بالتعاون مع وزارة الشباب في أكثر من ملف وعلى رأسها ملف ذوي الإعاقة.وقدمت القباج، الشكر إلى الراحلة ماجدة موسى، الرئيس التنفيذى الأسبق للأولمبياد الخاص المصرى، مشيرة إلى أنها أول من قدمت الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المدارس ودمج أصحاب الإعاقات الذهنية، كما قدمت الشكر لجمعية يونيفاي إيجيبت، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر نشاطها فقط على دعم ذوي الإعاقة ولكن لها دور ثقافي واجتماعي واقتصادي في ١٧ محافظة مصرية.