عواقب استمرار الأزمة الليبية على دول الجوار

قال كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية "صبري باش طبجى": إن استمرار الأزمة الليبية وتوسع نشاط الجماعات الإرهابية، والهجرة غير الشرعية كلف دول الجوار أعباء ثقيلة.وأضاف أن دول الجوار ملزمة بإبلاغ صوتها بكل قوة، بما إنها معنية بحل الأزمة الليبية. وفي السياق ذاته أكد أن تونس ترحب بمخرجات مؤتمر موسكو وبرلين، وتؤكد على محورية دول الجوار، ما يلزم إشراكها بشكل فعال لحل الأزمة.وجدد "باش طبجي" رفض بلاده الحل العسكري والتدخل الأجنبى، وأنها تدعم الحوار الليبى الشامل، لتحقيق الوحدة في ليبيا وتكريس حق الشعب فى العيش بكرامة.وتشارك تونس في هذا الاجتماع المنظم في الجزائر اليوم، برئاسة وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، لمناقشة الأزمة الليبية مع بقية وزراء دول الجوار.