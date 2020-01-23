غدًا.. لافروف وبيدرسون يبحثان قضايا التسوية في سوريا
الخميس 23/يناير/2020 - 04:21 م
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يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، غدًا الجمعة، بموسكو، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، لبحث قضايا التسوية في سوريا.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: إن لافروف سيناقش مع بيدرسون الوضع على الأرض في سوريا، وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين السوريين.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: إن لافروف سيناقش مع بيدرسون الوضع على الأرض في سوريا، وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين السوريين.