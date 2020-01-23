غدًا.. لافروف وبيدرسون يبحثان قضايا التسوية في سوريا

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، غدًا الجمعة، بموسكو، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، لبحث قضايا التسوية في سوريا.وأوضح بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: إن لافروف سيناقش مع بيدرسون الوضع على الأرض في سوريا، وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين السوريين.