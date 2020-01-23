رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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صور معرض الكتاب
الخميس 23/يناير/2020 - 04:20 م
معرض الكتاب
تصوير: شروق السيد
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