باكستان: فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس «كورونا»

بدأت السلطات الباكستانية فحص جميع الركاب القادمين من الصين بجميع مطاراتها، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه جميع دول العالم جهودها للحد من انتشار فيروس (كورونا).وقال مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة، ظفار ميزرا، حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الخميس: "إن جميع الركاب القادمين من الصين سيخضعون لفحص مشدد ودقيق، حيث إن أعدادا كبيرة من الصينيين سيعودون إلى باكستان بعد قضاء عطلة رأس السنة في الصين".وأضاف قائلا: "إنه سيتم تدشين خط ساخن لتسهيل التبليغ عن أية حالات محتملة، ولم يتم رصد أية حالات إصابة بالفيروس بالبلاد حتى الآن".وكان 17 شخصًا قد لقوا مصرعهم جراء فيروس (كورونا)، فضلا عن تسجيل 570 حالة إصابة بمدينة (ووهان) الصينية.يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض، ما بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).