من القمامة إلى الأدب.. قصة شاب ألقاه أهله فى الشارع فصار كاتبًا

سمح له الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، بأن يتحدث خلال ندوة مناقشة كتاب توت عنخ آمون بمعرض الكتاب، وكان سعيدًا بأن يتم إعطاء اهتمام كبير لذوى القدرات الخاصة، هو رمضان محمد (٣٢ عامًا) من ذوي القدرات الخاصة وله كتاب في المعرض، ولكن وراءه قصة طويلة ملهمة، تحدث لموقع "الدستور" عنها.يقول رمضان إنه ولد في محافظة الإسكندرية وأهله رموه في صندوق قمامة في أحد شوارع المدينة ومعه ورقة صغيرة تحمل اسمه، وقال إن مديرة الملجأ الذي كان فيه قد اكتشفته أثناء سيرها في شوارع الإسكندرية.وأضاف أنه عندما بلغ من العمر ٢١ عامًا قال له الملجأ إنه لا بد أن يعتمد على نفسه بسبب بلوغه السن القانونية، مؤكدا أنه خرج من الملجأ وعمل "سايس سيارات"، وأضاف أنه ظل ٧ سنوات في الشارع، حتى كون مبلغا ماليا استطاع من خلاله أن يتعلم اللغة العربية، حيث إنه كان غير جيد في اللغة وغير جيد في التعليم قائلا: "وكان معايا راديو صغير بسمع منه وجمعت كتب وقرأت ١٠٠٠ كتاب".وأكد أنه ألف ٥ كتب، وهو الآن يقوم ببيع الكتب الخاصة به على بحر إسكندرية من خلال لافتة مكتوب عليها: "من فضلك اشتري الكتب الخاصة بي.. أنا مؤلفها مش شحات".وأضاف أنه الآن يسكن في شقة صغيرة جدا بالإيجار، وكل حلمه أن يكون له مأوى ودار نشر تعمل على الترويج للكتب الخاصة به، حيث إنه يبيعها في المعرض بطريقة عشوائية.وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.