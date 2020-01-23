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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص وعلاج 87 مواطنًا في قافلة طبية بالوادي الجديد

الخميس 23/يناير/2020 - 04:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد علي مهدي
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نفذت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قافلة "طبية" ومنفذ بيع مستلزمات السلع بأسعار مخفضة، تحت إشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين عام الحزب بالمحافظة، بمركز الداخلة.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، محمد علي عبدالغني، في بيان إعلامي، توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ87 مواطنًا في قافلة طبية لسكان قرية الموشية بمركز الداخلة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة بالمركز، في 4 تخصصات طبية، بيانها كالآتي:

باطنة، الدكتور بدوي موسى، وتم الكشف على 26 حالة، أنف وأذن وحنجرة، دكتور محمد رشاد جلالة، وتم الكشف على 27 حالة، نساء وتوليد، دكتورة إيمان سيد راغب، وتم الكشف على 20 سيدة، أسنان، دكتورة إيمان محمود عثمان، وتم الكشف على 14 حالة، بإجمالي الحالات 87 حالة.

وأكد عبدالغني أن القافلة تضمنت الكشف والعلاج بالمجان وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية وتحويل الحالات التي تتطلب التحويل لمستشفيات عامة، ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، كما أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم، خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأشار أمين الحزب إلى أنه جرى الإشراف على قافلة المواد الغذائية بمنافذ البيع المتحركة "سيارات متنقلة"، لبيع السلع الغذائية والخضروات والأسماك واللحوم، بأسعار مخفضة بقرية الموشية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس «حياة كريمة» لتوفير احتياجات أهالينا بمراكز ومدن المحافظة.
فحص وعلاج 87 مواطنًا في قافلة طبية بالوادي الجديد
فحص وعلاج 87 مواطنًا في قافلة طبية بالوادي الجديد
فحص وعلاج 87 مواطنًا في قافلة طبية بالوادي الجديد
فحص وعلاج 87 مواطنًا في قافلة طبية بالوادي الجديد

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