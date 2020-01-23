"دويتشه فيله": تركيا منصة عمل مركزية للمتطرفين في ألمانيا

سعت ألمانيا للحدّ من تغلغل تركيا في المجتمع عبر استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخطاب الديني المتشدد وتلويحه المستمر بورقة "الخلافة العثمانية"، ودعم أئمة تابعين لتركيا عبر منظمة الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" التي تُدير 900 مسجد وجماعة دينيّة في ألمانيا.

وعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا بالفيديو، ذكرت فيه أن تركيا منصة عمل مركزية للمتشددين فلدى أردوغان تقارب فكري مع تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المتشددة المسلحة في سوريا والعراق وليبيا وعلاقات مقربة مع القاعدة وداعش الاستخبارات التركية لديها شبكة واسعة من 6000 جاسوس على مستوى ألمانيا.

وأكد موقع "دويتشه فيله" الألماني ضلوع الأئمة الأتراك التابعين لـ"ديتيب" في أنشطة تتعلق بالتجسس على الرعايا الأتراك والإبلاغ عن المنتمين منهم لحركة غولن المعارضة وإرسال تقارير تتضمّن معلومات عن الدول التي يعملون بها الحكومة الألمانية سارعت لقطع أذرع تركيا فقامت بتخفيض الدعم المالي الذي كانت تقدمه لهم ليصل في عام 2018 إلى 300 ألف يورو بدلا من 1.5 مليون يورو في 2017.

وجرى تعديل قانون الإقامة الألماني الذي يجبر الأئمة الأتراك على الإلمام باللغة الألمانية كما تتم مراقبة نشاطاتهم للحد من التطرف والتوغل التركي.



