رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"دويتشه فيله": تركيا منصة عمل مركزية للمتطرفين في ألمانيا

الخميس 23/يناير/2020 - 03:55 م
جريدة الدستور
طباعة

سعت ألمانيا للحدّ من تغلغل تركيا في المجتمع عبر استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخطاب الديني المتشدد وتلويحه المستمر بورقة "الخلافة العثمانية"، ودعم أئمة تابعين لتركيا عبر منظمة الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" التي تُدير 900 مسجد وجماعة دينيّة في ألمانيا.

وعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا بالفيديو، ذكرت فيه أن تركيا منصة عمل مركزية للمتشددين فلدى أردوغان تقارب فكري مع تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المتشددة المسلحة في سوريا والعراق وليبيا وعلاقات مقربة مع القاعدة وداعش الاستخبارات التركية لديها شبكة واسعة من 6000 جاسوس على مستوى ألمانيا.

وأكد موقع "دويتشه فيله" الألماني ضلوع الأئمة الأتراك التابعين لـ"ديتيب" في أنشطة تتعلق بالتجسس على الرعايا الأتراك والإبلاغ عن المنتمين منهم لحركة غولن المعارضة وإرسال تقارير تتضمّن معلومات عن الدول التي يعملون بها الحكومة الألمانية سارعت لقطع أذرع تركيا فقامت بتخفيض الدعم المالي الذي كانت تقدمه لهم ليصل في عام 2018 إلى 300 ألف يورو بدلا من 1.5 مليون يورو في 2017.

وجرى تعديل قانون الإقامة الألماني الذي يجبر الأئمة الأتراك على الإلمام باللغة الألمانية كما تتم مراقبة نشاطاتهم للحد من التطرف والتوغل التركي.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دويتش فيله: تركيا تعيش عصرا مظلما بعد تنصيب أردوغان

أردوغان يلتقي ممثلي منظمات غير حكومية تركية خلال زيارته لألمانيا

الولايات الألمانية ترفض الرقابة الاستخباراتية على اتحاد "ديتيب"

كاتبة تركية: رقم قياسى للمعتقلين خلال حكم أردوغان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

منذ أقل من ساعتين

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

منذ يوم

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

الصور

image description

صور معرض الكتاب

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم