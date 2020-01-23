إحالة 45 موظفًا فى الأقصر للتحقيق لعدم الانضباط

أحالت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، 45 موظفًا بعدد من الإدارات والقطاعات المختلفة، عن شهر يناير الجاري 2020م، بسبب التغيب عن العمل وعدم الانضباط.وقال عبدالحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش، إنه تم تشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر للمرور المفاجئ على الإدارات والقطاعات المختلفة التابعة لبندر ومدينة الأقصر وعددهم 197 متابعة، وذلك لتحقيق الانضباط في العمل، برئاسة العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس المدينة، وأسفر المرور عن إحالة 45 موظفًا للشئون القانونية لعدم انضباطهم بالعمل، إضافة إلى عدد 169 نظر وحفظ، دليل على الانضباط، نظرًا للمتابعات والمرور المفاجئ المستمر على مختلف الإدارات والقطاعات الخدمية، وتم تحرير 26 محضر مخالفات.وأشار الكيلاني، إلى أن تلك الإجراءات سوف تستمر لتحقيق الالتزام والانضباط في العمل، حفاظًا على مصالح المواطنين، وسرعة تقديم الخدمة لهم.ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، استمرار الجوالات المفاجئة بجميع الجهات الحكومية، للتأكد من انتظام العمل.