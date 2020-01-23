رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 45 موظفًا فى الأقصر للتحقيق لعدم الانضباط

الخميس 23/يناير/2020 - 03:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى الأمير
طباعة
أحالت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، 45 موظفًا بعدد من الإدارات والقطاعات المختلفة، عن شهر يناير الجاري 2020م، بسبب التغيب عن العمل وعدم الانضباط.

وقال عبدالحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش، إنه تم تشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر للمرور المفاجئ على الإدارات والقطاعات المختلفة التابعة لبندر ومدينة الأقصر وعددهم 197 متابعة، وذلك لتحقيق الانضباط في العمل، برئاسة العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس المدينة، وأسفر المرور عن إحالة 45 موظفًا للشئون القانونية لعدم انضباطهم بالعمل، إضافة إلى عدد 169 نظر وحفظ، دليل على الانضباط، نظرًا للمتابعات والمرور المفاجئ المستمر على مختلف الإدارات والقطاعات الخدمية، وتم تحرير 26 محضر مخالفات.

وأشار الكيلاني، إلى أن تلك الإجراءات سوف تستمر لتحقيق الالتزام والانضباط في العمل، حفاظًا على مصالح المواطنين، وسرعة تقديم الخدمة لهم.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، استمرار الجوالات المفاجئة بجميع الجهات الحكومية، للتأكد من انتظام العمل.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ حوالي 3 ساعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

منذ يوم

ليس له علاج.. 7 معلومات عن مرض يوسف فوزي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

الصور

image description

صور معرض الكتاب

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم