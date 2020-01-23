بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى الهكس فى كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، البدء في أعمال إحلال وتجديد وصيانة التصدعات بكوبري الهكس (1) و(2) ـ رافد الطريق الدولي الساحلي "الروس"، بنطاق قرية بني بكار، التابعة لمركز مطوبس.وذكرت المحافظة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن كوبري الهكس (1) يقع على مصرف نمرة 11 كيلو 0.500، وتم تدبير اعتماد مالي بقيمة 6 ملايين جنيه تقريبًا، وجار عمل جسات اختبارية، وتجهيز العقود، والسير في إجراءات الطرح والترسية.وأضاف البيان، أن كوبري الهكس (2) يقع على مصب مصرف محيط فوه الشرقي، وتم إدراج الكوبري ضمن عقد صيانة الكباري بدائرة الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ الجاري طرحه حاليًا، وذلك طبقًا لخطاب الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بناءً على طلب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.وأوضحت محافظة كفر الشيخ، أن المنطقة مخدومة بكوبري أمام مصرف نمرة (11)، وكوبري عند الكيلو 1.500 على نفس المصرف، ويُمكن استخدامها ككباري مساعدة لتسهيل الحركة المرورية، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للكباري، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.