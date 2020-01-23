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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«افهم لغة طفلك» ندوة توعوية لـ«حماة الوطن» بالإسكندرية

الخميس 23/يناير/2020 - 03:55 م
ندوة توعوية
ندوة توعوية
هبه عويضه
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نظمت الأمانة العامة لحزب «حماة الوطن» بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "افهم لغة طفلك"، وذلك بمقر مكتب الخدمة الجماهيرية للحزب بدائرة المنتزه أول، تحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم العضو بالحزب، وبرعاية الدكتور محمد نورالدين، نائب رئيس الحزب، وتوجيهات الدكتور محمد زميل الأخطابي، الأمين العام للحزب بالإسكندرية.

جاءت الندوة في إطار مبادرة "بكرة بينا أحلى"، التي تتضمن سلسلة ندوات توعوية للأمهات، وحاضرت في الندوة المدربة غادة حسن، حيث تحدثت خلالها حول الآتي: "افهم لغة طفلك، وكيفية تربية الأطفال، وكيفية التنشئة، وكيفية التغلب على مشاكل التربية، ومعرفة نمط الطفل وتعديل سلوكه".

وقال المهندس أحمد إبراهيم، منظم الندوة، إن ندوة "افهم لغة طفلك"، هي الأولى في مبادرة "بكرة بينا أحلى" التي تتبناها أمانة حزب حماة الوطن بالإسكندرية، وسيتم تنظيم سلسلة ندوات متتالية توعوية في إطار المبادرة، وذلك بهدف توعية الأمهات بأفضل الطرق السليمة لتربية الأطفال، وأثرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.

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