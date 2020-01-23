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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد النادى الأهلى يشيد بمستوى الفرع الجديد فى الأقصر (صور)

الخميس 23/يناير/2020 - 03:49 م
وفد النادي الأهلي،
وفد النادي الأهلي،
هدى الأمير
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أشاد أعضاء وفد النادي الأهلي، خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، بمستوى الفرع الجديد للنادي، والمقام في مدينة طيبة شمال الأقصر.

شهدت الجولة الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالبنية التحتية «الملاعب وغرف الملابس للألعاب الرياضية وحدائق الأطفال ومكاتب الإدارات العاملة بالنادي ومنطقة خدمات واستراحة الأعضاء والمطاعم، إلى جانب الاطلاع على الجانب المالي والملف القانوني، وتقديم رؤية جديدة لملف الأكاديمية، وكيفية عمل كارنيه عضوية للنادي، واستمارة العضوية، والوقوف على المنشآت التي سيتم استكمالها».

يضم وفد الأهلي في الأقصر كلًا من؛ العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وعماد حلمي، المدير المالي، ورءوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، وخالد بيبو، مدير أكاديمية الأهلي، وكمال محسن، مدير الحاسب الآلي، ووائل محمدي مدير شئون العاملين، ومحمد الألفي، مدير الخدمات، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات.

ومن المقرر أن يرفع العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، تقريرًا مفصلًا في نهاية الزيارة إلى مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لاتخاذ القرارات اللازمة، قبل إعلان افتتاح فرع الأهلي بالصعيد، في خطوة تاريخية هي الأولى من نوعها.

وعقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، جلسة مع الوفد الموجود في الأقصر؛ للتأكيد على أهمية الزيارة في وضع خارطة طريق للوصول بفرع النادي الجديد بالأقصر إلى مستوى الفروع الأخرى للأهلي.

وطالب المدير التنفيذي، من وفد الأهلي بضرورة تسجيل كل الملاحظات، كل حسب تخصصه والملف المكلف به، للوصول في النهاية إلى تقرير شامل عن النادى ورفعه إلى مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لدراسة الموقف كاملًا، وكذلك العمليات الإنشائية المطلوب تنفيذها قبل تحديد موعد حفل الافتتاح الرسمي الذي سيشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة.

من جانبه أكد محمد كامل، الرئيس التنفيذي لشركة استادات القابضة، والعضو المنتدب، وجود خطة تسويقية يتم تنفيذها، بالتنسيق مع مجلس إدارة الأهلي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى منها بدأت من خلال الإعلان عن استقبال طلبات العضوية للراغبين في الاشتراك بفرع الأهلي الجديد بالأقصر بعد الاتفاق مع مجلس إدارة النادي، وتم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لبدء تلقي الطلبات بمكتب الاشتراكات المتواجد بمكتبة الأقصر العامة.

المعروف أن فرع الأهلي في مدينة الأقصر، يعتبر واحدًا من بين أربعة مشروعات استراتيجية كبرى، تضمنها مشروع «وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045»، الذي تم تدشينه بشكل رسمي، من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مع محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة «استادات القابضة» والعضو المنتدب، في مؤتمر صحفي عالمي أقيم فى استاد التتش بالجزيرة.

ويعد فرع الأهلي الجديد بالأقصر، هو الخطوة الأولى فى تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع «شركة استادات القابضة» التي تعد من كبريات الشركات العاملة في مجال التطوير الرياضي، وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها «استادات» مع الأهلي عدة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، تحقق العديد من الفوائد الأدبية والمادية والرياضية للنادي.

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