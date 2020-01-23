الطب البيطري: ضبط 427 كيلو لحوم فاسدة بالإسكندرية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، ضبط 427.5 كيلو لحوم ودواجن فاسدة، خلال حملات التفتيش بالإسكندرية في الفترة ما بين 26 ديسمبر 2019 وحتى 16 يناير 2020.وأصدرت المديرية اليوم الخميس، بيانا عن أهم القضايا والمضبوطات لإدارة التفتيش واللحوم بمديرية الطب البيطري، أنه بناءً على تعليمات الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري، تم تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والمنشآت والمطاعم حفاظًا على صحة المواطن السكندري.وأضاف البيان أن حملات التفتيش أسفرت عن ضبط 297 كيلو دواجن، و61 كيلو مصنعات لحوم، 6 كيلو كبدة،62 كيلو لحوم، 1.5 كيلو لحم راس، وكانت جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر بأقسام الشرطة المختلفة.كما أوضح البيان، أن لجنة الضبط تكونت من مدير عام المجازر، والصحة العامة، ومدير إدارة المجازر، ورئيس قسم التفتيش، وعدد من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث تموين العامرية والمنتزه.