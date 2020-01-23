وزيرة التخطيط: الحكومة جادة فى هيكلة الوزارات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تخطو خطوات جادة لاستكمال هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بهدف إنهاء التشابكات في الاختصاصات والصلاحيات بين الوزارات المختلفة وتوحيد إدارة الملفات الحيوية بينها، وذلك لضمان تكامل وترابط وسرعة إنجاز المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الراهنة.وأضافت الوزيرة، في تصريحات لها تعقيبًا على تسليم وزارة التخطيط ملف التحول الرقمى رسميًا لوزارة الاتصالات، أن التعديل الوزاري الأخير تضمن إعادة هيكلة وزارتي التخطيط والاتصالات وتوزيع الاختصاصات بينهما، بعد أن تم نقل ملف التحول الرقمي الذي كان يتولى إدارته قطاع التنمية الإدارية لوزارة الاتصالات، بما يضمن توحيد الجهات المسئولة عن تنفيذ ومتابعة مشروعات التحول الرقمي، وذلك في إطار تحول الدولة المصرية إلى المنظومة الرقمية.وأشارت الوزيرة، إلى أن عملية هيكلة الوزارات تعد أحد أهم مبادئ الإصلاح الإدارى، والذي تضمن المرونة فى إدارة المشروعات وعدم تضارب الصلاحيات باختلاف الوزراء، مضيفة أن الهدف ليس الوزير بشخصه، إنما مصلحة الدولة المصرية بشكل كامل، ولا بد من تقوية المؤسسات كأحد مبادئ رؤية مصر 2030 وهو كفاءة مؤسسات الدولة.