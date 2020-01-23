«سمرة» معرض لفاطمة حسن بقاعة دروب.. الثلاثاء

تستضيف قاعة دروب للفنون التشكيلية معرض سمرة للفنانة فاطمة حسن، وذلك يوم الثلاثاء 28 يناير، فى السابعة مساء، ويستمر المعرض حتى ١٥ فبراير المقبل.وتقدم الفنانة خلال المعرض 30 لوحة بخامة الأكريليك، وتتنوع مواضيعها بين الورود والبورتريهات ذات البشرة السمراء والطبيعة الصامتة.تخرجت الفنانة فاطمة حسن، فى كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، وشاركت فى عدد من المعارض الجماعية.كما أقامت 4 معارض خاصة في أتيليه القاهرة، وعملت بالعديد من الصحف، وتعمل حاليًا رسامة صحفية بمؤسسة "أخبار اليوم"، ومجلة "صباح الخير".كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية، وأقامت 4 معارض خاصة فى أتيليه القاهرة تحت اسم "مدينة الأحلام"، و"الرسم بالكلمات" بقاعة النهر بساقية الصاوى، ومعرض "اختلافات" بدار الأوبرا المصرية، و"همس الزهور" بجاليري "الكتبجية".