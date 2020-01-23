رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، حفل ختام دورة تنمية مهارات طلبة أقسام المكتبات والمعلومات والوثائق بالجامعات المصرية.أقيم الحفل في العاشرة من صباح اليوم الخميس، وسلمت الدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس الإدارة المتدربين شهادات إتمام الدورة التدريبية.وشمل البرنامج التدريبي تنمية مهارات البحث والفهرسة وغيرها من المهارات لـ 149 طالب وطالبة من جامعات الأزهر، القاهرة، أسيوط، الفيوم، بنها، طنطا، المنصورة، الوادي الجديد، عين شمس، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، والمنيا.شهد الحفل الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، ومصطفى عبدالسميع، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، وصفية بشير، القائم بأعمال مدير عام مركز التنمية البشرية بالهيئة.