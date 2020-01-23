البنوك تصعد بمؤشرات بورصة البحرين عند الإغلاق

صعد المؤشر العام لبورصة البحرين لدى نهاية تداولات اليوم الخميس، مدعومًا بارتفاع أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.12 %، على خلفية ارتفاع سهم البنك الأهلي المُتحد- البحرين بنسبة 0.18 %.ووفقًا للبيانات المُتاحة على موقع السوق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.11 %، بما يُعادل 1.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 1653.33 نقطة، مُقابل 1651.48 نقطة أمس.جرى التداول ببورصة البحرين اليوم على نحو 2.96 مليون سهم، بقيمة بلغت حوالي 907.42 ألف دينار.وارتفعت قطاعات الصناعة، ثم الخدمات بنسبة 0.66 %، و0.20 % على التوالي، بينما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.09 %.وسجلت أسهم مصرف السلام- البحرين، المدرج أيضًا في سوق دبي المالية، وشركة ألومنيوم البحرين (ألبا)، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وشركة بي أم أم أي ارتفاعا بنسبة 0.99 %، و0.67 %، و0.26 %، وبنسبة 0.26 %، و0.26 % على التوالي.على الجانب الآخر، هبط سهم المصرف الخليجي التجاري، المدرج أيضًا في بورصة دبي بنسبة 6.67 %، ثم سهم شركة ناس بنسبة 1.22 %، وأخيرًا سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.20%.