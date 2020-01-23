بـ93 مليون جنيه.. تعليم كفر الشيخ تتسلم 20 ألف «تابلت»

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، 20 ألفًا و797 جهاز «تابلت» خاصًا بالصف الأول الثانوى، بتكلفة 93 مليونًا و586 ألف جنيه، وذلك بحضور الدكتورة بثينة عبدالله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.ويتم تسليم الـ«تابلت» إلى الإدارات التعليمية الـ13، خلال الأيام القليلة القادمة، ومنها إلى المدارس الثانوية التي قامت بتفعيل أكثر من نسبة 50% من الأجهزة، وجار استكمال تفعيل الأجهزة، وتسليمها للطلاب على الفور، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات الإدارية بين ولي أمر الطالب وإدارة المدرسة.ومن جانبه، كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالتأكد من توزيع التابلت، وتفعيله بالشكل السليم على جميع مدارس المحافظة، مشيرًا إلى أن كل جهاز يحتوي على «‏serial number» لسهولة تتبعه في حال فقدانه أو سرقته، علمًا بأن التابلت عالي الجودة، كما أن به إمكانية تركيب شريحة اتصال ‏«SIM»، وذلك للأغراض التعليمية فقط.