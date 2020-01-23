رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فعلها الفيروس القاتل».. بكين تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

الخميس 23/يناير/2020 - 03:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
ألغت بكين أحداثا عامة كبرى، بما فيها احتفالات رأس السنة الصينية، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد الفتاك، الذي أودى بحياة 17 شخصا وأدى إلى تعليق حركة وسائل النقل العامة في مدن رئيسية.

واتُخذ قرار الإلغاء من أجل "إعطاء الأولوية لحياة الناس وصحتهم".

ويأتي الإعلان عن إلغاء الأحداث العامة في بكين، في أعقاب قرار إغلاق خدمات النقل العام في هوانغ غانغ، وهي مدينة قريبة من مركز تفشي الفيروس.

وفي السابق، أُغلقت مدينة ووهان حيث نشأ الفيروس القاتل، مع إيقاف خدمات النقل ونصح السكان بعدم مغادرة المدينة.

وأوضحت مجموعة السكك الحديدية الحكومية الصينية، إنه يمكن للركاب الحصول على مبالغ مقابل تذاكر السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من 24 يناير.

ورُصد فيروس 2019-nCoV في ديسمبر في سوق هونان للمأكولات البحرية، ويعد المرض حيواني المنشأ، ينتشر أصلا من الحيوانات إلى البشر.

يذكر أن الصين تحتفل برأس السنة الصينية مع بداية أول شهر قمري في السنة الصينية، وينتهي في اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر، وكان من المزمع أن تبدأ احتفالات هذا العام في 25 يناير لو لم يغدر بها الفيروس الفتاك.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

منذ حوالي 22 ساعة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ حوالي 18 ساعة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم