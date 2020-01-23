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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

MBC مصر تستعرض أهم 7 معلومات عن معرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 03:18 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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قدم أحمد عبده، المراسل بقناة MBC مصر، تقريرا إيضاحيًا، بالمؤثرات المرئية، عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسين، عبر برنامج "صباحك مصري".

وظهر أحمد عبده، مراسل القناة، خلال التقرير المعلوماتي مستخدمًا أسلوب 'stop motion'، واستعرض أهم المعلومات التي يجب أن يعرفها رواد المعرض في 7 نقاط، أبرزها، مواعيد عمل المعرض، وأسعار تذاكر الدخول، وأماكن تواجد وسائل المواصلات وأسعارها، والخدمات المتوافرة في مقر معرض الكتاب.

وقد اسُتخدم خلال التقرير أسلوب العرض التوضيحي، عبرالمؤثرات البصرية والصور الثابتة المتقطعة، بالإضافة إلى بعض الرموز والمؤثرات الصوتية، هو ما جعل التقرير مميزًا يتمتع بروح الدعابة، وتجلى ذلك بالأخص في المشهد الأخير للتقرير، حيث ظهر أحمد عبده جالسا على أريكة تتحرك في اتجاه المعرض. شاهد
MBC مصر تستعرض أهم 7 معلومات عن معرض الكتاب
MBC مصر تستعرض أهم 7 معلومات عن معرض الكتاب

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