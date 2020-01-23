زوجة شهيد: رجال الشرطة واجهوا الإرهاب ووقفوا مع الرئيس والبلد

قالت نجلاء سامي، زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور قسم كرداسة، إن زوجها استشهد في مذبحة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، وهو يوم فض اعتصام رابعة والنهضة، ومر على رحيله 6 سنوات و4 أشهر، ولكنه ترك لنا ثروة كبيرة من السيرة الحسنة، كان دائمًا يتكلم مع أولاده عن أننا عايشين عشان نخدم بعض، وكان يعلمهم العطاء، وأن يعطوا لمصر بدون حساب.وأضافت زوجة الشهيد، خلال حوارها لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ أيام 25 يناير، كان الناس فاهمين إن الثورة هتقضي على مصر، ولكن ربنا بعتلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي أخرج مصر من نفق مظلم، فكان ممكن نكون زي ليبيا وسوريا والعراق ولكن ربنا نجانا".ووجهت نجلاء، رسالة للشرطة: "انتو واجهتوا الإرهاب، ووقفتوا وقفة رجل واحد جنب الرئيس وبلدكم، فحبوا بلدكم".