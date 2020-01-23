موعد تشييع جنازة الكاتب محمد حسن خليفة

تُشيع جنازة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، اليوم، بعد صلاة العشاء، في قرية الشوبك الغربي- البدرشين- جيزة، ويتم صلاة الجنازة عليه في مسجد فرج.وتوفي الكاتب الشاب محمد حسن خليفة في معرض الكتاب، إذ تفاجأ زملاؤه بسقوطه أرضًا بجانبهم دون سابق إنذار، لتكون صدمة كبيرة تلقاها كل من كان يستعد لحضور حفلة توقيع كتابه بمعرض الكتاب.وقال الكاتب أحمد عايد إنَّ "خليفة" سقط مغشيًا عليه أثناء شراء الكتب بالمعرض، وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه، لكنه توفى في "المستشفى الجوي" فور وصوله، ولم يكشف الأطباء عن أسباب الوفاة حتى الآن.الكاتب محمد حسن خليفة صدر له هذا العام بمعرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد"، وكان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.وكان قد كتب الراحل على صفحته منذ يومين: "تصبحوا على خير"، هذه الكلمات البسيطة كانت آخر شيء كتبه الكاتب محمد حسن خليفة صاحب كتاب "إعلان عن قلب وحيد"، وكأنه كان يشعر أنه سيودع كل شيء ويرحل.وكتب محمد على صفحته، أمس، اقتباسًا من قصة "روحي مقبرة"، ضمن قصص مجموعته القصصية: "إعلان من قلب وحيد".وجاء النص: "علقت خبر موتي على الحائط، كل صباح ومساء كنت ألقي نظرة عليه، لأطمئن أن ورقة الجرنال التي كتبت فيها الخبر بخط كبير وصفحة أولى بعيدًا عن الوفيات ما زالت سليمة، وتستطيع أن تقاوم معي الأيام القادمة".