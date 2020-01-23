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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 قطاعات تضرب مؤشرات بورصة قطر بختام التعاملات

الخميس 23/يناير/2020 - 03:04 م
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
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تسبب الهبوط الواضح لأسهم 6 قطاعات فى ضرب مؤشرات بورصة قطر لدى نهاية تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.53%، خاسرًا نحو 56.58 نقطة، ليغلق عند مستوى 10624.06 نقطة.

من ناحية أخرى، تباين أداء التداولات اليوم، حيث تراجعت قيمة التعاملات إلى مستوى 203.76 مليون ريال، مقابل 241.19 مليون ريال، بالأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول إلى مستوى 118.56 مليون ورقة مالية.

وشهدت التعاملات تراجع أسهم 6 قطاعات على رأسها التأمين، تلاه النقل، ثم البنوك والخدمات المالية، تبعه قطاع الصناعة، والاتصالات، ثم العقارات، فيما ارتفع قطاع البضائع وحيدًا.

وهبط قطاع التأمين بنسبة 1.48 %، نتيجة تراجع سهم العامة بنسبة ـ8.60 %، وانخفاض قطر للتأمين بنسبة 0.31 %.

وتراجع مؤشر البنوك والخدمات المالية 0.64 %، متأثرًا بهبوط 10 أسهم من أصل 13 سهمًا مدرجة بالقطاع أبرزها الوطني- صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.86 %، فيما تصدر الأول الارتفاعات بـ8.68%.

وتراجع قطاع الصناعة 0.52 %، بضغط انخفاض 7 أسهم، على رأسها استثمار القابضة بـ1.54 %.

وفي المقابل ارتفع البضائع 0.12 %، لنمو 3 أسهم، على رأسها ودام بنسبة 2.24 %.

وحول أنشط التداولات، تصدر مزايا المنخفض 0.39 % الكميات بـ28.61 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ23.80 مليون ريال.

وكانت مزايا قد سجلت أرباحًا في عام 2019 بقيمة 32.50 مليون ريال، كما أعلنت الشركة تسلمها خطابًا من شركة البندري العقارية بشأن صفقة الاندماج.

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