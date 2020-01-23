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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

608 آلاف طالب انتهوا من امتحانات «أولى ثانوي»

الخميس 23/يناير/2020 - 03:04 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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أدى 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الخميس، امتحان مادة الكيمياء في آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول (ورقيًا)، وفقًا لنظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي 20 سؤالا، جميعها من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم، وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان الكيمياء (ورقيًا).

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